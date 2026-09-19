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مقدمة النشرة المسائية 19-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-09-19 | 12:44
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مقدمة النشرة المسائية 19-9-2026
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مقدمة النشرة المسائية 19-9-2026
ضربتان كبيرتان هذا الأسبوع للسعودية من الحوثيين: اليوم ضُرب محيط مطار الملك خالد في الرياض، والأربعاء الفائت، استهداف مكة المكرمة بمسيرة جرى إسقاطها.
ضربات حوثية مدروسة، من استهدافٍ لأهم مركز ديني إسلامي عالمي، إلى استهداف واحد من أهم مطارات المملكة، وإصابة خزان أرامكو، الشركة الأكبر في المملكة والمنطقة.
إلى أين ستصل هذه المواجهة مع الحوثيين؟ وهل ستقف عند حدّ معين؟ وما هي الأوراق التي ستستخدمها السعودية للوقوف في وجه هذا التصعيد.
اللافت أن استعار المواجهة السعودية الحوثية تزامن مع استعار المواجهة بين القوات اليمنية والحوثيين، وكأن المواجهتين أصبحتا مترابطتين: كلما صعَّدت القوات الحكومية اليمنية في وجه الحوثيين، يرد الحوثيون باستهداف المملكة، مثل ما حصل اليوم.
وفي تطور بالغ الأهمية، وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، زار خبراء من الحرس الثوري الايراني منطقة باب المندب لدرس تركيب رادارات قربها، والإشرافِ على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة عليها.
وتضيف الوكالة إن الخبراء الإيرانيين الذين يعملون مع الحوثيين زاروا منطقة باب المندب وميناءَ ومطار المخا، ومعسكر جبل النار في شرقي المخا، الذي كان غرفة قيادة للقوات الحكومية اليمنية، وقوات التحالف بقيادة السعودية...
من جنوبي لبنان، مواقف مثيرة أطلقها رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، اليونيفيل، وقائدُها العام، اليوم السبت، في إطلالة عبر رويترز، يُستشف منها أن اليونيفيل ستغادر، وهو قال: "الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، هو تنفيذ انتقال سلس جدا إلى كيانات أخرى، أو تمهيدُ الطريق أمام بعثة جديدة في المستقبل".
وأقر الجنرال أبانيارا أنه قد يكون "من الصعب للغاية" تسليم الجيش اللبناني بعض مواقع اليونيفيل، نظرا لأن أكثر من نصفها يقع داخل مناطق تسيطر عليها حاليا قوات إسرائيلية.
وقال إن تمديد تفويض القوة سيكون "شرفا عظيما،" لكنه أضاف، إنه في حال عدم صدور قرار جديد من مجلس الأمن، فستضطر القوة إلى إنهاء عملياتها، نهاية العام.
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