مقدّمة النّشرة المسائيّة 20-09-2026

دونالد ترامب يقرع طبول الحرب مجدداً. فهل نحن امام شيء كبير تجاه إيران؟يقطع ترامب إجازته ويعود إلى البيت الأبيض. أميركا تُحذّر رعاياها في كل المنطقة. هذا ما أوحى به ليل السبت الأحد.ساعات مرت، يطل ترامب مجددا، فيبدي استعداده للقاء نظيره الايراني في نيويورك، لكنه يتابع بأن الخيارات المطروحة هي التالية:محو ايران، او تركُها تتعفن اقتصاديا، او التوصلُ الى صفقة. فأيٌ من هذه الخيارات جديٌ فعلا ؟الثابت ان "ستاتوكو " اللاحرب واللاسلم لم يتغير في المنطقة، وقد خرقه اعلانُ قطر عن رغبة واشنطن في التوصل الى اتفاق. وما يُفكّر به ترامب لا يمكن أن يفكَ حروفَه إلا الرجلُ وحدَه.روزنامة مواعيده حافلةٌ هذا الأسبوع ، يبدأها مع المجموعة العربية - الخليجية الثلاثاء على هامش اجتماعات الامم المتحدة، ويستكملها في اليوم التالي باستقبال نظيره الصيني.القاسم المشترك في كل ما يبُحث هو الاقتصاد العالمي ، وما أصابه من نكسات بفعل تداعيات اقفال هرمز والتلويح باقفال باب المندب.في الوقت نفسه، تجد السعودية نفسَها محاصرةً من جبهات متعددة، ووعودُ الدعم من القريب والبعيد، لم تترجم عمليا ًحتى الان.اما ايران فلسانُ حالها هو ما عبر عنه محسن رضائي للجزيرة وفيه: نحن ملتزمون بالفتوى الدينية التي تحرّم السلاح النووي، اما اذا حصل تصعيد، فقد نتخلى عن العقيدة ونخرج من معاهدة عدم الانتشار النووي.ايران ستقول موقفها من على منبر المنظمةِ الدولية الأربعاء، تليها إسرائيل الخميس، ثم لبنان الجمعة.فهل نحن أمام جبهات متعددة يمكن احتواءُ كلِ واحدةٍ منها على حدة، أم أمام لحظةٍ إقليمية واحدة أصبحت فيها الرياض وباب المندب ولبنان وإيران أجزاءً من معادلةٍ واحدةٍ على مسافة اسابيعَ من انتخابات اسرائيل واميركا؟