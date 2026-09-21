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مقدمة النشرة المسائية 21-9-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-09-21 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 21-9-2026
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مقدمة النشرة المسائية 21-9-2026

حرب المضائق تخنق العالم: من مضيق هرمز إلى باب المندب، يُضاف إليها ضرب المصافي والمنشآت، من روسيا إلى دول الخليج.

هذا النوع من الحروب، يشكِّل تحديًا للدول التي تهتم بشعبها، لكنها في المقابل تشكّل في الدول المهملة لشعبها، فرصة للممسكين بالإقتصاد، ليُطلقوا العنان للاسعار، من دون حسيب أو رقيب، فهناك الغلاء المحسوب، تبعًا لارتفاع التكاليف من شحنٍ وتأمين وغيرها، وهناك الغلاء تبعًا للجشع ولغياب المراقبة من السلطات المعنية.

الدول المعنية بشعوبها بدأت تحتاط، لتأكدّها من أن الأزمة عالمية وطويلة، وليس في الأفق ما يؤشر إلى أنها ستنتهي قريبًا. 

الدول العاجزة عن التحوّط لما هو أسوأ، ومنها لبنان، تترك الأمور على غاربها، بحيث لا يُعرَف ماذا يخبئ الغد. 

من يستطيع أن يجيب عن سؤال: ماذا يخبَّأ للبناني ليوم غد؟ الأسعار تقفز بسرعة، والرواتب على حالها، فكيف سيكون التأقلم؟ 

الجميع في المأزق ولا أحد يملك الجواب. 

عينة من المآزق العالمية، قُربُ توقف شركات الطيران الإيرانية... فقد توقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين، تحت وطأة العقوبات الأميركية. 

وقال في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" إن "كل شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 أيلول"، مضيفا: "إنْ هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد تزويدُها بالوقود أو تقديمُ خدمات الهبوط إليها، أو بيعُ تذاكرها، وإلا فسيُستبعد من نظام الدولار".

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