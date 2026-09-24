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مقدّمة النّشرة المسائيّة 24-09-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-09-24 | 12:45
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 24-09-2026
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 24-09-2026
يبدو أن زعيمًا ثالثًا يشارك في القمة الأميركية الصينية. الزعيم الثالث هو " الذكاء الإصطناعي" الذي لم يغِب عن كلام الرئيس الأميركي والرئيس الصيني.
ترامب يقول إنه سيبحث "قضايا ملحّة" تشمل الذكاء الاصطناعي خلال محادثاته مع نظيره الصيني شي جينبينغ، مضيفا "القراراتُ التي نتخذها في هذه المجالات اليوم يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود مقبلة".
في المقابل اعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ أن على واشنطن وبكين مسؤولية "تطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح َالعام وضمانَ أن يظل تطويرُه دائما في ظل الرقابة البشرية".
يبدو أن " مُصيبة الذكاء الأصطناعي" جمعت ترامب وشي جينبيتغ"، والخوفُ أن يفقد الإنسانَ العالم السيطرة على ما اخترعه.
إلى الذكاء الأصطناعي ، يواجه الرئيسان تحديات كبرى وأبرزها توازنُ الرعب العسكري ، وهذا ما عبّر عنه الرئيس الصيني بقوله: "على الصين والولايات المتحدة التزامُ مبدأ عدم الدخول في نزاع ٍأو مواجهة بينهما وعلى جيشي البلدين الحفاظ على حوار منتظم وتحسينُ آليات التواصل وتجنب الأزمات".
من محاولات التهدئة بين قطبي العالم، إلى التصعيد في الخليج: الرياض اعترضت اليوم ستة َ صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي ، وأحبطت هجمات ٍ على الطائف وينبع.
الحوثيون كانوا أعلنوا مهاجمة مواقع عسكرية سعودية في جازان.
وفي التطورات المرتبطة بالمواجهة مع إيران، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تعليقَ رحلات شركات الطيران الإيرانية من الدولة الخليجية وإليها حتى إشعار آخر.
وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن "قرارَ التعليق جاء بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات بمختلف دول العالم".
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