مقدمة النشرة المسائية ٢٣-٩-٢٠٢٦

ينتظر العالم اجابة على سؤال: متى تتوقف الحرب الاميركية على ايران ؟



الجواب جاء من جهتين:



الاولى وزير الخارجية الاميركيّ ماركو روبيو الذي قال:

التوصل الى اتفاق مع ايران يحتاج لعمل متواصل ولفترة زمنية علمًا ان الرئيس دونالد ترامب يملك خيارات عسكرية.



والثاني ما نقلته وكالة تسنيم القريبة من الحرس الثوريّ الايرانيّ، وهي قالت: مباحثات عباس عراقجي مع ستيف ويتكوف حصلت من دون تنسيقٍ او موافقة الجهات المعنية، ومن بينها المجلس الاعلى للامن القوميّ.



قراءة ما قيل اضافة الى شروط الطرفين تشير الى ان التفاهم بعيد.



فأمس حدد ترامب شروطه، وهي: تخلي ايران عن طموحاتها النووية, وفتحُ مضيق هرمز, ووقفُ دعم الارهاب.



واليوم, رد مسعود بزشكيان بشروط، هي: نحتاج الى طاقة نووية لا الى قنبلة نووية, ولن نسمح بأن يكون مضيق هرمز ممرا للعدوان علينا ونسعى لحقوق متساوية، ولن نركع .



ملف هذا الصراع, سيشكل جزءا مهما من القمة الاميركية الصينية غدا.



قمة, تقول رويترز ان امكان تحقيق انفراجة في خلالها ضئيل, نظرا لكثرة الخلافات، من تايوان, الى التجارة, والرسوم الجمركية, الذكاء الاصطناعي، وصولا الى ايران, التي ابقت بكين علاقاتٍ قوية بها, شملت التبادل المالي وحركة الطيران, على الرغم من العقوبات الاميركية.



وسط هذه الاجواء, هدد الحوثيون باقفال باب المندب امام واشنطن والعالم كله, وبضرب كل مكان، في حال قررت واشنطن اسناد السعودية.



الحوثيون ادخلوا لبنان على خط هذه الجبهة، معلنين انهم على تنسيق مع حزب الله وايران ضمن محور مقاومة واحد , وادارة واحدة للمعركة.



فهل يفعلها حزب الله ويعود لفتح جبهة لبنان في حال قرر المحور ذلك, وماذا ستكون النتائج على بلد اُوقع بين محور المقاومة والضربات الاسرائيلية, يبحث رسميا عن اي بديل من قوات اليونفيل في حال رَفضِ التمديد لها, وهذا ما اعلنه الرئيس جوزاف عون, في انتظار كلمة رئيس الحكومة نواف سلام امام الامم المتحدة، الجمعة.