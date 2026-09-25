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مقدمة النشرة المسائية 25-9-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-09-25 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 25-9-2026
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مقدمة النشرة المسائية 25-9-2026

على رغم أن الاهتمام مازال على المواقف الصادرة عن منبر الأمم المتحدة، فإن العين مازالت على الجنوب.
 
الجيش الأسرائيلي أعلن عن بدء مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان، بعد تدمير البنى التحتية في سلسلة علي الطاهر ومجمع في المنصوري.

ويتابع الجيش الإسرائيلي أن هذه المرحلة تشمل استكمال تدمير بنى حزب الله التحتية في منطقة الخط الأصفر والاستعداد لمرحلة دفاع طويل الأمد. 

ويقول تقرير اسرائيلي إن حزب الله يكثف عمليات نقل مخازن الأسلحة والمعدات العسكرية باتجاه منطقة إقليم التفاح وجبل الريحان وجبل صافي وأن بعض قادة الحزب انتقلوا  إلى هذه المناطق في إطار إعادة الانتشار.

في تطورات المنطقة المرتبطة بالمواجهة الإيرانية السعودية، أعلنت السعودية أنها ستعقد لقاء "عاجلا" على مستوى رؤساء الأركان مع تركيا وباكستان اللتين وقعتا معها اتفاقية دفاع مشترك، ويخصص للبحث في دعم الرياض في ظل التصعيد مع الحوثيين في اليمن.

في القمة الأميركية الصينية، وبدأت تظهر بعض مضامينها. الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن اليوم أنه عقد "اجتماعا مثمرا للغاية" مع نظيره الصيني شي جين بينغ، مضيفا أن "أمورا هائلة ستحدث". 

في المقابل قال ديفيد بيردو، السفير الأميركي لدى الصين، قال اليوم إن الرئيس الأميركي أوضح خلال المحادثات أن دعم بكين لإيران أمر غير مقبول.

لبنان في الأمم المتحدة عبر رئيس الحكومة نواف سلام، ذكر بسلسلة الثوابت ومن أبرزها: لا أحد يتحدث أو يفاوض باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية ويجب العمل لتجنب الفراغ بعد انسحاب اليونيفيل. 

 

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