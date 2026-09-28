مقدمة النشرة المسائية 28-9-2026

من لجنة المؤشر في بيروت إلى المؤشرات الديبلوماسية في واشنطن. اللبناني مرغم على تتبع كل هذه الخطوط.

من واشنطن، لقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو… أتفاق الإطار ومصير اليونيفيل وبديلها، في رأس جدول الأعمال.

نتائج المحادثات لن تظهر سريعًا، فالجانب الأميركي أعطى جرعة دعم للبنان، أما كيف ستُصرَف في الداخل؟ فهذا يعود إلى العلاقة القائمة على حبل مشدود مع حزب الله.

بالتزامن مع أجتماع واشنطن، نفّذ الجيش الإسرائيلي "تفجيرا ضخما" في بلدة المنصوري، وبعيد سماع دوي انفجار قوي، شاهد مراسلو فرانس برس أعمدة دخان كثيفة، تتصاعد من البلدة الساحلية التي دُمّر جزء كبير منها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن التفجير أحدث "ارتجاجات قوية، فيما سُمعت أصداء الانفجارات في مدينة صور وعددٍ من القرى المحيطة"...

إلى أجتماع واشنطن بين سلام وروبيو، شهدت الخارجية الأميركية اجتماعًا على قدر كبير من الأهمية بين روبيو ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان...

بالعودة إلى لبنان،

سباق بين الشارع وتلبيةِ المطالب المعيشية. فمَن يصل أولًا؟ لجنة المؤشر اقتربت من وضع أسس قد تكون مقبولة، فهل يكون تفادي الشارع بعد غد الأربعاء؟

بالتزامن، يعلن وزير المال من واشنطن أن التوصل لبرنامج كامل مع الصندوق لا يزال يتطلب من بيروت إقرار قانونٍ نهائي للتعامل مع الخسائر الناجمة من الأزمة المالية...