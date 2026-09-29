مقدمة النشرة المسائية 29-9-2026

إنتهت أيام نيويورك وواشنطن، والمرحلة مرحلة تقويم، فيما يتبقى من اللقاءات العشاءُ الليلة في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن والذي يقيمه رئيسُ الحكومة نواف سلام وتحضُره شخصيات أميركية وشخصيات ديبلوماسية عربية خليجية.



ويتوقَّع أن تبدأ النتائجُ بالظهور بعد عودة الرئيس سلام إلى بيروت والمتوقعة قريبًا حيث هناك جلسة لمجلس الوزراء في النصف الثاني من هذا الاسبوع.



لكن يبدو أن للجنوبِ أجندتَه الخاصة إسرائيليًا.



تل أبيب تتحدث عن تدمير ما لا يقلُّ عن ستمئمة من بنى حزب الله التحتية داخل المنطقة الصفراء، من بينها مسارات تحت الأرض، وهناك حديث عن الاستعداد لاي تصعيد محتمل على كل الجبهات.



وكُشِف في إسرائيل عن أنه حط في قاعدة عوفدا الجوية في جنوب اسرائيل، سِربان من المقاتلات الاميركية، قسّما الاسرائيليين الى فئتين: فئة تعتبر أن وصول المقاتلات يؤشر إلى تصعيد امني يلي انسدادَ ايِّ تفاهم بين واشنطن وطهران، وفئة تعتبر ذلك مجردَ إجراءات تعزز التنسيق الأمني بين تل ابيب وواشنطن.



في الخليج تقاربٌ سعودي إماراتي: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب الرئيس الإماراتي في الرياض الأوضاع في المنطقة، على ما أفاد الإعلام الرسمي، في أول لقاءٍ على هذا المستوى منذ التوتر بين البلدين في نهاية العام الماضي.