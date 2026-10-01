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مقدمة النشرة المسائية 1-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-01 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 1-10-2026
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مقدمة النشرة المسائية 1-10-2026
ما زالت حادثة طائرة "فلاي دبي" تشغل العالم، لأنها ذكَّرته بـ11 أيلول.
وما زالت التحقيقات في بدايتها، والمهتمون فيها: الإمارات، لأن الطائرة تابعة لأحدى شركاتها، والسعودية، لأن الطائرة هبطت فيها، وإسرائيل، لأن الطائرة كانت تقل أكثر من مئة وسبعين راكبًا إسرائيليًا وكانت متوجهة إلى تل أبيب، وسلطنة عُمان، لأن مساعدَ قائد الطائرة هو عُماني، والهند، لأن قائد الطائرة يحمل الجنسية الهندية.
وعليه، فإن من السابق لأوانه الخروج باستنتاجات، لأن التحقيق مازال في بداياته، وحين تكون أكثر من جهة مهتمة بالتحقيق، فإن تبادل المعطيات والمعلومات إلزامي لاكتمال عناصر التحقيق، وربما يتطلب الأمر "خلية طوارئ" من جميع الدول الآنفة الذِكر للتوصل إلى الإجابة عن السؤال الأول: هل كان الهدفُ خطفَ الطائرة أم إسقاطَها في عملية انتحارية؟ مفتاح كلمة السر لدى مساعد قائد الطائرة العُماني.
في الإنتظار، ماذا ستكون عليه النتائج السياسية للعملية؟ هل سيستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تسييل" الحادثة في صناديق الإنتخابات؟
في آخر التطورات، أعلنت سفارة الهند لدى الإمارات اليوم أن طيار شركة "فلاي دبي" المصاب، بصحة جيدة ويتعافى بشكل جيد بعدما نُقل من السعودية إلى الإمارات، بحسب وسائل إعلام هندية.
في المفاعيل، قالت أكبر ثلاث شركات طيران إسرائيلية اليوم إنها تعتزم استئناف رحلاتها إلى دبي. فقد طلبت شركات العال وإسراَ إير وأركياع موافقة السلطات الأمنية لاستئناف الرحلات إلى دبي.
في الملفات المتعلقة بلبنان، قال صندوق النقد الدولي إن على لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق.
وأشار الصندوق إلى أن مسار لبنان نحو إبرام اتفاق معه "يتطلب عدة عناصر مختلفة".
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك لصحفيين خلال مؤتمر صحفي "يتطلب الأمر إحراز تقدم مستمر في الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، وإقرار تشريعات ملائمة لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية".
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