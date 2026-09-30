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مقدّمة النشرة المسائيّة 30-09-2026

أخبار لبنان
2026-09-30 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 30-09-2026
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مقدّمة النشرة المسائيّة 30-09-2026

في طريقها من دبي الى تل ابيب، تتعرض طائرة فلاي دبي لحادث .
شجار في قمرة القيادة هبوط سريع ومفاجئ للطائرة, وتدخلٌ لقائدها وللركاب، ينقذ الرحلة التي وصلت الى مطار تَبوك في السعودية.
ما هو مؤكد حتى الان تسلسل الاحداث هذا واعلان فلاي دبي ان اسباب المشادة تخضع للتحقيق.
وما هو مؤكد ايضا ان السعودية تحقق في ما جرى فالطائرة تحت سلطتها منذ لحظة دخولها اجواءها.
اما ما هو غير مؤكد, فما سارعت اسرائيل الى تبنيه.
رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو تحدث عن محاولة اسقاط الطائرة, وأمر المنظومة الامنية بالاستعداد للمزيد من التهديدات, ووزيرُ امنه اسرائيل كاتس قال:انه هجوم ارهابي جهادي . 
الفرق بين المؤكد وغير المؤكد محاولة استغلال لحظة الحادث وهي تأتي في توقيت مهم :
قبل اقل من شهر على الانتخابات التشريعية الاسرائيلية، ونتنياهو لتحسين ارقامه المتدهورة، يقوّي سردية التهديدات ضد أمن الدولة في وجه المعارضة.
وسط صراع اميركي ايراني تترقبه تل ابيب آخر فصوله اعلان طهران تسلمَّها ردّ واشنطن على مقترحها لفتح مضيق هرمز, فيما الاخيرة ملتزمة الصمت...
هذه التطورات تزامنت مع خبرين هامين:
الاول مصدره الولايات المتحدة, مع تعديل الرئيس الاميركي، امس، اسم الذكاء الاصطناعي ليصبح الذكاء الفائق, في تحول يعكس تأكيد دونالد ترامب أن ما يجري ليس اصطناعيا انما هو حقيقي, وحقيقي جداً.
والثاني مصدره العراق, حيث انسحبت آخر القوات المشاركة في التحالف الدولي, ومن بينها جنود اميركيون.
انسحابٌ يضع الدولة امام تحدّ كبير:
هل يترك الانسحاب الاميركي فراغًا امنيًا؟ وهل تتمكن الدولة التي اتخذت قرار حصرية السلاح, من مواجهة محاولة تحدّيها من قبل الفصائل المسلحة المدعومة من ايران, وهي اكدت اليوم عدم التزامها اي جدول زمني، او اتفاقٍ مرتبط بموضوع السلاح؟ 
اسئلة كثيرة في منطقة تشهد صراعًا حادًا, لبنان جزءٌ منه, وهو يترقّب كغيره من الدول ما يجري من حوله, وابرزه ما ستكشفه تحقيقات حادث فلاي دبي. 


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المسائيّة

30-09-2026

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