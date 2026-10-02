مقدمة النشرة المسائية 2-10-2026

طائرة "فلاي دبي" ما زالت شاغلة العالم، فكل يوم تطورات جديدة، فماذا عنها وحولها؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذّر اليوم من أن أي جهة يثبت ضلوعها في الحادثة ستدفع "ثمنا باهظا جدا"، ومع مرور الوقت، تزداد الصورة وضوحا: لقد خضع المهاجم لمسار تطرف إسلامي، وجاء ليحطم الطائرة بمن فيها من ركاب.

أول توصيف إماراتي للحادثة جاء على لسان مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش فوصفها بأنها "عمل إرهابي خطير" ، متحدثًا عن أن "التحوط ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب".

وفيما نُقِل مساعد الطيار إلى الإمارات قال مصدر حكومي إسرائيلي لرويترز إن محققين إسرائيليين سيشاركون إلى جانب السلطات الإماراتية في التحقيق الذي تقوده الإمارات سعيا لتحديد ما حدث وتحرّي دوافع المشتبه به وخلفيته.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية حتى على طلب للتعليق بشأن ما إذا كان مسؤولون إسرائيليون سيستجوبون مساعد الطيار.

الرئيس التنفيذي لـ "فلاي دبي" غيث الغيث كشف إن تحقيقا رسميا شاملا يجري.



وبالأنتقال إلى لبنان، كلام مهم للرئيس نواف سلام في زيارته للجنوب، فقد قال: "سؤال طرحه كثيرون عليّ: هل لديكم ضمانات بأن الحرب لن تتكرر؟ وهل لديكم ضمانات حول الوضع الأمني في الجنوب؟

جوابي: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي، وفي آن واحد، في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل".



السؤال هنا: هل حشد الإمكانات ضمانة كافية؟