مقدمة النشرة المسائية 13-10-2026

المطار بالمطار ومحطات النفط بمحطات النفط... إلى هذا الحد وصلت المواجهة بين السعودية والحوثيين، فهل بلغت هذه المواجهة مرحلة اللاعودة؟ أم أنها تسير وفق قاعدة "إنفجري أزمة تنفرجي"؟كل الإحتمالات واردة لأن ما تشهده المملكة غير مسبوق منذ تأسيسها، وعلى يد ميليشيا وليس دولة، وإن كان الجميع يعلم أن إيران هي وراء الحوثيين.اليوم، أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن السعودية استهدفت شركة نفط غرب صنعاء، وذلك بعدما دعت إلى إخلاء الموقع تمهيدا لقصفه.وإثر الضربات، أصدر الحوثيون إنذارات إخلاء فورية لثلاثة مواقع في السعودية، المواقع التي هدّد الحوثيون باستهدافها:المقر الرئيسي لشركة أرامكو في الدمام، مصفاة أرامكو في الرياض، مطار الملك خالد الدولي في الرياض.المملكة رفعت سقف مواقفها فأعلنت عبر مجلس الوزراء السعودي أن "المملكة لن تسمح بتهديد أمنها".ومنذ بعض الوقت، أعلن الرئيس ترامب أنه تحدث مع ولي العهد السعودي، "وسنتخذ إجراءات بشأن إيران قريبًا".لبنانيًا، بقي ملف المتفجرات بقاعًا الشغل الشاغل أمنيًا وسياسيًا، خصوصًا بعد ضبط شحنة كانت داخلة من الأراضي السورية عبر حمار، وجاءت الحادثة بعد أيام من ضبط شاحنة في ضهر البيدر.