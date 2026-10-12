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o
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o
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 12-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-12 | 12:45
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 12-10-2026
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 12-10-2026
يومٌ عصيب أمنيًا من شمالي إسرائيل إلى شرقي لبنان، والجامع المشترك متفجرات:
في شمالي إسرائيل ، قتل فتى في انفجار قرب الحدود مع لبنان اليوم، وأصيب نحو عشرين شخصا، حسبما أفاد وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
ومن شرقي لبنان، أعلن الجيش اللبناني ضبط مواد متفجرة تزن نحو مئتي كيلوغرام مهرّبةٍ من سوريا،
وهي المرة الثالثة التي تضبُط فيها السلطات اللبنانية، مواد متفجرة، شديدةَ الانفجار، منذ مطلع الشهر الحالي. وقد تمّ في المرّة الثانية توقيف رجلين مرتبطين بحزب الله في خلال العملية.
الجيش أعلن أنه ضبط "في منطقة القصر في الهرمل حوالى مئتي كيلوغرام من المواد المتفجرة، موضّبةٍ داخل أكياس، ومعدّة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية"، وذكر البيان أن المهربين تمكّنوا من الفرار إلى داخل الأراضي السورية.
وقال مصدر قضائي إن المواد المتفجرة، وهي من "مادة سي فور" كانت تُنقل بواسطة حمار عبر معبر غير شرعي في بلدة القصر"...
يوم عسكري عصيب بين السعودية والحوثيين.
اليوم أيضًا استهداف حوثي لبعض المطارات في المملكة، والجديد موقف أميركي :
فقد أعلنت سفارة واشنطن في الرياض أنه بات لزاما على الموظفين الحكوميين الأميركيين الحصولُ على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في السعودية، بعدما كان هذا الاجراء يقتصر على ثلاثة منها، مذكِّرةً رعاياها بوجوب "توخي أقصى درجات الحذر، إذا قرّروا استخدام المطارات في السعودية".
وبين دول الخليج، تقدُّم في العلاقة بين المملكة والإمارات، التي دعت إلى إحياء العمل الخليجي المشترك في مجال الأمن والدفاع ردا على الهجمات. وقال أنور قرقاش، مستشار
رئيس الإمارات: "هناك ضرورة لإحياء العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في شقيه الأمني والدفاعي، وتعزيزِ منظومة الأمن الجماعي، فهو البعد الذي شهد تقصيرا فادحاً، ما شجع الآخرين على التطاول علينا".
وفي جديد المواقف، إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تندد بأشد العبارات بهجوم الحوثيين على السعودية، أما الأبرز فكشفُه إحالة اتفاقية مكة الدفاعية إلى البرلمان التركي في خلال الأيام المقبلة.
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