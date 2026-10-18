مقدمة النشرة المسائية 18-10-2026

فعلَها دونالد ترامب.

قبل عشرة ايام من الانتخابات الاسرائيلية، أعلنها على مسمع ٍ من العالم كله؛ "أمنح ُ تأييدي الكامل والمطلق لبيبي نتنياهو، هو المحارب العظيم وشريكُ التصدي لإيران؛ وإذا اختارت إسرائيل زعيماً غيره، فستُضطر أميركا إلى القيام بهذه المهمة بنفسها، وهو أمرٌ لا أرغب في حدوثه".

إنتهى الاقتباس، لتبدأ قراءة الموقف الذي تلقفه نتنياهو بكثير من الامتنان قائلا: "معاً سنُكمل المهمة".

هل إنتصرت "إسرائيل ُ اولاً على أميركا اولاً "، أم أن في الامر قطبة ً مخفية؟

الارجح أن خيار الحرب يتقدم على كل الجبهات. وتأثيرُ جرعة الدعم هذه سيطال المنطقة من لبنان وسوريا وغزة إلى اليمن وايران التي قال وزير دفاعها الجديد؛ "يدُنا على الزناد".

في بيروت يحط َّ الامين العام للجامعة العربية . سبقه الفرنسي الذي توجه الى الرياض، وقبلَهما القطري، والايراني، ومسؤولة ُ السياسة الخارجية الاوروبية.

يتصل وزير خارجية أميركا وقبلَه وزير خارجية إيران بالرئيس اللبناني.

مصيرُ السلاح هو الجوهر. والملف صار بنداً دائماً على جدول الأعمال الداخلي والخارجي، مطلوب ٌمن لبنان انهاؤه، ونقطة على السطر.

يتصل بالسلاح ملفُ المفاوضات الثنائية، واليونيفيل.

يوم الثلاثاء المقبل، ستكون جولة ٌ تفاوضية عسكرية جديدة في تامبا الاميركية، بين لبنان وإسرائيل، التي تتعامل مع الاجتماع بوصفه خطوة ً شكلية فحسب. وهي استبقت الاجتماع َ بدفع وحدات ِ النخبة الهجومية مجددا الى الحدود مع لبنان.

ومن باريس، موقف ٌ فرنسي شدد على ضرورة إنشاء منظومة ٍ دولية لدعم سيادة لبنان، باعتبارها أمرًا لا غنى عنه لتجنّب حدوث ِ فراغ أمني.

إقليمياً، انضمت مصر عملياً إلى اتفاق مكة بقرار ارسال جيشِها إلى السعودية، بوظيفة ٍ دفاعية ليس إلا.. لكنْ هل يمكن أن تتدحرج هذه المُهمة أبعد َ من ذلك؟ لا أحد يمتلك الجواب حتى الآن في منطقة ٍ تقدَّم فيها خبرُ دعم ترامب لنتنياهو.