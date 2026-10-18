أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
وأخيراً
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 18-10-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-18 | 13:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 18-10-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 18-10-2026

فعلَها دونالد ترامب.
قبل عشرة ايام من الانتخابات الاسرائيلية، أعلنها على مسمع ٍ من العالم كله؛ "أمنح ُ تأييدي الكامل والمطلق لبيبي نتنياهو، هو المحارب العظيم وشريكُ التصدي لإيران؛ وإذا اختارت إسرائيل زعيماً غيره، فستُضطر أميركا إلى القيام بهذه المهمة بنفسها، وهو أمرٌ لا أرغب في حدوثه".
إنتهى الاقتباس، لتبدأ قراءة الموقف الذي تلقفه نتنياهو بكثير من الامتنان قائلا: "معاً سنُكمل المهمة".
هل إنتصرت "إسرائيل ُ اولاً على أميركا اولاً "، أم أن في الامر قطبة ً مخفية؟ 
الارجح  أن خيار الحرب يتقدم على كل الجبهات. وتأثيرُ جرعة الدعم هذه سيطال المنطقة من لبنان وسوريا وغزة إلى اليمن وايران التي قال وزير دفاعها الجديد؛ "يدُنا على الزناد".
في بيروت يحط َّ الامين العام للجامعة العربية . سبقه الفرنسي الذي توجه الى الرياض، وقبلَهما القطري، والايراني، ومسؤولة ُ السياسة الخارجية الاوروبية. 
يتصل وزير خارجية أميركا وقبلَه وزير خارجية إيران بالرئيس اللبناني. 
مصيرُ السلاح هو الجوهر. والملف صار بنداً دائماً على جدول الأعمال الداخلي والخارجي، مطلوب ٌمن لبنان انهاؤه، ونقطة على السطر. 
 يتصل بالسلاح ملفُ المفاوضات الثنائية، واليونيفيل.  
يوم الثلاثاء المقبل، ستكون جولة ٌ تفاوضية عسكرية جديدة في تامبا الاميركية، بين لبنان وإسرائيل، التي تتعامل مع الاجتماع بوصفه خطوة ً شكلية فحسب. وهي استبقت الاجتماع َ بدفع وحدات ِ النخبة الهجومية مجددا الى الحدود مع لبنان. 
ومن باريس، موقف ٌ فرنسي شدد على ضرورة إنشاء منظومة ٍ دولية لدعم سيادة لبنان، باعتبارها أمرًا لا غنى عنه لتجنّب حدوث ِ فراغ أمني.
إقليمياً، انضمت مصر عملياً إلى اتفاق مكة بقرار ارسال جيشِها إلى السعودية، بوظيفة ٍ دفاعية ليس إلا.. لكنْ هل يمكن أن تتدحرج هذه المُهمة أبعد َ من ذلك؟ لا أحد يمتلك الجواب حتى الآن في منطقة ٍ تقدَّم فيها خبرُ دعم ترامب لنتنياهو.

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

18-10-2026

مقدمة النشرة المسائية ١٧-١٠-٢٠٢٦
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-10

مقدمة النشرة المسائية 10-10-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-09-18

مقدمة النشرة المسائية 18-9-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-18

مقدمة النشرة المسائية 18-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-17

مقدمة النشرة المسائية ١٧-١٠-٢٠٢٦

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-17

مقدمة النشرة المسائية ١٧-١٠-٢٠٢٦

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-16

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-14

مقدمة النشرة المسائية 14-10-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-13

مقدمة النشرة المسائية 13-10-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-11

محلقة اسرائيلية القت قنبلة صوتية في ساحة النبطية الفوقا

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-30

الجيش الإيرانيّ: قصفنا بمسيرات مركز تصنيع وتطوير أنظمة دفاعية وهجومية للكيان الصهيونيّ في نوف هاغليل وتل أبيب

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-16

لا تسمحي للمرض بأن يسرق أناقتكِ وراحتكِ: إليكِ الملابس المناسبة خلال وبعد علاج سرطان الثدي

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-17

"إنماء طرابلس والميناء" تعبّر عن تضامنها مع السعودية: المساس بمكة المكرمة عمل مرفوض ومدان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:48

من باريس إلى عواصم أوروبا… ماذا كشفت احتجاجات 17 تشرين عن مستقبل القارّة؟

LBCI
أخبار دولية
13:27

لافروف من المنامة: موسكو تدعم جهود الوسطاء لمنع التصعيد وتؤكد شراكتها مع دول الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حنين السيد من داريا: عودة السوريين من لبنان وتحديات إعادة الإعمار والرعاية الاجتماعية

LBCI
أخبار دولية
13:24

مصر والخليج يدعمان السعودية والمواجهة مع الحوثيين تتصاعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لينا جوني تحوّل آثار الحرب إلى حكاية حياة

LBCI
أمن وقضاء
13:19

أهالي كفرشوبا وقرى العرقوب يعانون من صعوبات في الوصول إلى أراضيهم وقطاف موسم الزيتون

LBCI
أمن وقضاء
13:16

مستقبل اليونيفيل على المحكّ... فرنسا تبحث عن مخرج لتفادي الفراغ في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
13:14

نتنياهو لا يزال يعتبر أن حصانه الرابح هو استئناف الحرب في أي من جبهاتها

LBCI
أخبار دولية
13:12

ترامب يدعم نتنياهو... كيف سينعكس ذلك على نتيجة الإنتخابات وما وقعه على المعارضة الإسرائيلية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:05

مصادر في مصرف لبنان: التوجه لرفع سقف السحوبات قيد الدرس... والإحتياطي هو أموال للمودعين

LBCI
أخبار لبنان
15:14

قائد الجيش استقبل وفداً فرنسياً... وبحثٌ في البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل

LBCI
أمن وقضاء
15:05

تدابير سير في الشويفات غدا بسبب إقامة نشاط رياضي وبيئي

LBCI
حال الطقس
03:33

طقس غير مستقر مع امطار رعدية متقطعة ومحلية...

LBCI
أخبار لبنان
06:10

الأمين العام لجامعة الدول العربية يصل إلى بيروت في مستهل زيارة رسمية إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
04:14

اللحوم المجمّدة تُباع على أنها طازجة في بيروت.. ضبط المخالفين وإيقاف المحلّ عن العمل (صور وفيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:53

بري: الجهد الوطني والدولي يجب أن يتوحد ويتكامل من أجل وقف العدوان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

LBCI
أخبار دولية
09:02

في أول ظهور منذ جراحة السرطان... البابا يتعهد بالعودة تدريجيا إلى مهامه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More