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مقدّمة النّشرة المسائيّة 19-10-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-19 | 12:45
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 19-10-2026
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 19-10-2026

السعودية في عين العاصفة، وما تشهده المملكة ليس مسبوقًا على أكثر من مستوى.. أمنيًا، أرسلت السلطات السعودية اليوم إنذارا عبر الهواتف الى سكان العاصمة الرياض، بوجود "تهديد جوي معادٍ"، وفق ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس. وجاء في الإنذار الذي رُفع بعد دقائق قليلة، ان المنطقة تتعرض لتهديد جوي معاد، يرجى التصرف بهدوء، والبقاءُ في المنزل أو مكانٍ آمن بعيدا من النوافذ والأبواب"...
على صعيد الاستثمار، أُرجئ الى عام 2027 منتدى "مبادرة  مستقبل الاستثمار" المعروفِ بـ"دافوس الصحراء" الذي كان من المقرّر أن يُعقد في الرياض.
وتساءل مصدر مطلع، مَن الذي  يرغب في المخاطرة بالسفر جواً إلى الرياض في هذه الأوقات؟". 
 وفي جديد الدعم المصري للمملكة ، أرجأ البرلمان المصري اليوم  مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديمَ الدعم الدفاعي للسعودية، إلى الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة أخبار اليوم الرسمية...
في لبنان ، يبدو أن السلطة ماضية في إجراءاتها , وهذا ما أكدته رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ووزارةُ العدل والأجهزة القضائية والأمنية.
الأختبار في الجدية يتمثل في أسلوب التعاطي مع ثلاثة ملفات هي: شحنة ضهر البيدر، في ظل معطيات جديدة في ملف التحقيق، ومستودعُ الأدوية في الضاحية الجنوبية، وملف تحركات الشارع ليل الجمعة السبت.
هذه الملفات الثلاثة وُضِعَت تحت مجهر المتابعة بهدف المعالجة، لا بهدف صرف النظر...
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