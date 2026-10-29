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مقدمة النشرة المسائية 29-10-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-29 | 13:46
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مقدمة النشرة المسائية 29-10-2026
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مقدمة النشرة المسائية 29-10-2026

"راعم غيت" مصطلح جديد دخل على الإنتخابات الإسرائيلية، وهو المصطلح الذي أطلقه الليكود للحديث عما سماه فضيحةَ تدخل قطر لدعم مرشحي القائمة العربية، ومن شأن هذا الأتهام أن يضع القائمة العربية التي نالت تسعة عشر مقعدًا، في دائرة التشكيك على رغم أن قطر نفت الإتهامات الإسرائيلية. 

ومع فرز غالبية الأصوات، بدا أن معسكر نتنياهو تقدَّم بفارق طفيف على المعسكر المنافس بقيادة غادي آيزنكوت، لكنه ظلّ دون عتبة الحسم التي تسمح له بتشكيل حكومة منفردا. 
     
ومن شأن هذه النتائج أن تطيل أمد مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي، فيما يظلّ احتمال إجراء انتخابات جديدة قائما في حال فشل مهمّة الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة. 

وقد يصبّ الجمود السياسي في المدى القريب في مصلحة نتنياهو، الذي سيبقى رئيسا لحكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

كذلك، يمكن أن تضطلع القائمتان العربيتان اللتان حقّقتا مكاسب مهمّة بحصولهما على 19 مقعدا في الكنيست، بدور حاسم في إزاحة نتنياهو، في حال وافقت أحزاب المعارضة على التعاون معهما.

لكن نتنياهو، الذي دأب طوال حملته الانتخابية على مهاجمة الأحزاب العربية، بات يتهمها الآن بـ"سرقة" الانتخابات، مطالبا أيضا بفتح تحقيق بشأن اتهامات بتلقّيها تمويلا من قطر.

في ملف الحرب الأميركية الإيرانية، حسم الرئيس ترامب الجدل والتكهنات في ما يتعلق بتواصل نائبه جي دي فانس مع إيران، فكشف أن هذا التواصل كان بهدف مساعدة طهران في الحصول على إمدادات طبية. 

جاء كلام ترامب بعدما أفادت وسائل إعلام أميركية بأن فانس بعث برسالة إلى أعلى مسؤول أمني في طهران لإحياء محادثات تهدف لوقف الحرب.


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