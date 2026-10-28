مقدمة النشرة المسائية 28-10-2026

بعد فرز 85 فاصل ستة بالمئة من اصوات المقترعين في الانتخابات الاسرائيلية، يمكن تلخيص النتائج بجملة واحدة.لا انتصار حاسم لنتنياهو، لا طريق واضحا أمام المعارضة للوصول إلى الحكم، واسرائيل تقترب مجددا من مأزق يقود الى انتخابات جديدة، وهذا ما حذر منه الرئيس اسحاق هرتسوغ، داعيا الكتل البرلمانية لمشاورات الاسبوع المقبل، لتكليف شخص بتشكيل الحكومة.وسط هذه المعادلة، 19 عشر مقعدا نالتها الاحزاب العربية، حولتها الى مقررة في تشكيل الحكومة، وهذا ما قاله رئيس القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين الذي دعا لاقامة شراكة يهودية عربية حقيقية تعمل للاطاحة بنتنياهو.شراكة ترفض قوى المعارضة الاتكال عليها,ويرفضها نتنياهو اصلا وحزبه اي الليكود، اعلن تقديم وثائق للشرطة وجهاز الشاباك، تثبت ما اسماها سرقة الانتخابات في مراكز الاقتراع العربية.وبين حكومة ضيقة برئاسة نتنياهو، وائتلاف معارض، أو مأزق يقود إلى انتخابات جديدة، يبقى الأهم، تداعيات نتيجة الانتخابات على الجبهات التي فتحتها تل ابيب، من القطاع والضفة، الى ايران وسوريا ولبنان.جبهات ما يقلقها، بقاء نتنياهو رئيسا مؤقتا للحكومة حتى موعد الانتخابات الجديدة، ما يمنحه صلاحيات شبه كاملة في الامن والسياسة الخارجية، وصولا للمضي قدما في اي حرب تتجدد ضد ايران.حرب قال عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بحسب ما نقلت صحيفة "Wall Street Journal"، انه لم يتخذ قرارا ببدئها، مع ميله لشن ضربة كبيرة بعد الانتخابات النصفية وموعدها الثلاثاء المقبل، هذا في وقت دخلت قطر مجددا على خط الوساطة، فيما اعلن مسؤول ايراني كبير ان ما قدمته الدوحة افكار غير مقبولة.بين هذين الملفين، وهذه التواريخ، مطبات لا توحي بان الحل في المنطقة والعالم قريب.