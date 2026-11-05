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مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-05 | 13:13
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مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026
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مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026

في مثل هذا اليوم، قبلَ سبعين عاماً، كانت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل تخوض حربَ السويس.

لم تنتهِ المعركة بسقوط عبد الناصر، بل باهتزاز حكومتي بريطانيا وفرنسا.

ثلاثُ دول امتلكت التفوقَ العسكري، لكنها اخطأت في الحسابات، فتصرفت بمعزل عن الحليف الاميركي، ولم تحوِّلْ الحربَ إلى انتصار سياسي ناجز. فهل يُعيد مضيقُ هرمز اليوم طرح َ المعضلة التي كشفتها قناة السويس بالامس البعيد؟ وهل حقا من يملك القوة، يملك القدرة على إنهاء الحرب، بمعزل عن الحسابات السليمة للامور؟

حربٌ بدأت قبل ٢٥٠ يوما، لم تُسقِط النظام في إيران، ولا أمّنت الملاحة في الخليج. وها هما الحليفان دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو يقفان أمام صناديق اقتراع ٍ لم تمنحهما ما انتظراه.

في إسرائيل، لم تتوفر لنتنياهو النتيجة ُ التي يشتهيها للعودة إلى رئاسة الحكومة لعلَّها تحميه من المساءلة، بل واجه تصدّعاً في تحالفه، صبّ لمصلحة خصمه غادي أيزنكوت الذي حصد 67 صوتاً بنتيجة المشاورات التي أجراها رئيسُ الدولة اسحق هرتسوغ الذي يملك مهلة َ ٧ ايام لإعلان النتيجة والتكليف.

وفي واشنطن، بدأت حسابات ما بعد َ الهزيمة الجمهورية في الكونغرس، وهي حسابات ٌ لا تعني بالضرورة تقييد يدَي دونالد ترامب في استكمال الحرب، فهو سيبقى ممسكاً بصلاحيات تنفيذية وعسكرية واسعة.

ايران في المقابل تتحرك على وقع هذه المتغيرات؛ محسن رضائي في الكرملين حاملا رسالة ً من المرشد الاعلى الى فلاديمير بوتين. ووزيرُ خارجيتها يوسِّع مروحة َ اتصالاته لتشمل دولَ المنطقة وصولا الى قبرص.

ومن هذه المشهدية نصل الى لبنان؛ حراك على خط قطر، فهل تولَدُ معجزة الكهرباء من هناك، أم أنَّ  دون َ ذلك مترتبات مالية ً وشروطا سياسية؟

وفيما لبنانُ والمنطقة والعالم يقرأون في الحدثين الاميركي والاسرائيلي، بلبلة ٌ في الاجواء الاوروبية خطفت الانظار؛ نحو ١٥ انذارا ً بوجود قنابل على طائرات، كانت كلُّها كاذبة.

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