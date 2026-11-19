مقدمة النشرة المسائية 19-11-2026

ما زالت تطورات المنطقة الشغلَ الشاغل، في ظل سؤال يطرحُه الجميع: هل سيوجه نتنياهو ضربة لأيران ليعيد خلط أوراق تشكيل الحكومة الذي يبدو متعثراً حتى الساعة؟

رئيس الحكومة الإسرائيلية يرفع حال الطوارئ الحربية في إسرائيل الى ذروتها، مع زيادة الحديث عن احتمال تنفيذ هجوم على ايران نهاية الأسبوع. فهل تكونُ قمة عالمية، أميركية صينية روسية في الصين فيما إسرائيل تتهيأُ لضرب إيران؟ سؤالٌ من دون جواب.

مسار الحرب اليمنية يسيرُ من دون ضوابطَ حتى الساعة.

اليوم شن الحوثيون هجوما استهدف برجا في المركز المالي في الرياض، أسفرَ عن أضرار مادية بعدة طوابقَ من البرج والمباني المجاورة.

من سوريا تطور أمني بارز، فقد أعلنت السلطات السورية اليوم أن الانفجار الذي وقع في خط للغاز بمحافظة دير الزور في شرق البلاد، نجم عن "عمل تخريبي متعمد"، بعد سلسلة حوادث مماثلة طالت خطوطا لنقل الغاز والنفط خلال الأشهر الأخيرة.

في لبنان، مزيد من الإثارة في ملف تفكيك شبكة حزب الله في الشمال:

الموقوفون الخمسة إدعى عليهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم

معلومات خاصة بالـLBCI أن كنز المعلومات عبارةٌ عن عشرين ورقة A4 تضمنت معلومات عن المجموعات التي شكلها الحزب في مناطق نفوذه الموزعة شمالاً بين الكورة وزغرتا والبترون، ومعلومات عن أسلحة يحتاجونها لمخططهم وأخرى مخبئة مع تحديد أماكن تخزينها.

من المتوقع أن تستمع قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان الى الموقوفين الخمسة مطلع الأسبوع المقبل.

كيف يتلقف حزب الله تطورات هذا الملف؟ بتحميله للولايات المتحدة الأميركية، ففي بيان لكتلة الوفاء للمقاومة، قال الحزب: وصلت وقاحة الإدارة الأميركيّة إلى حدِّ التدخل في أدق التفاصيل بما في ذلك محاولة تسيير القضاء وبعض الأجهزة الأمنية والماليّة بحيث باتت الدولة مُستَلَبَةً بالكامل.