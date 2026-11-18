غدا، لن يكون العالم أمام قمة أميركية صينية روسية عادية، إنما أمام قمة تأتي في لحظة شديدة التعقيد، يتخللها خمسة ملفات صعبة.التنافس الأميركي-الصيني على الذكاء الإصطناعي والإقتصاد وتايوان، وسباق التسلح النووي، والحرب في أوكرانيا والأمن الأوروبي، وإدارة الصراع في الشرق الأوسط وفي صلبه الحرب على إيران، ومستقبلُ النظام العالمي ومن سيقوده.في كل هذه الملفات، تتعارض مصالح واشنطن وبكين وموسكو. فهل يبقى التعارض أقوى من التأسيس لتفاهمات، أم يصبح التفاهم على قواعدِ ادارة الصراعات هو الأقوى؟العالم ينتظر، ولبنان يترقب، ورئيس حكومته نواف سلام دعا الى تحصينه في وجه الاستقطابات الدولية والإقليمية، وتجنب جره الى مغامرات جديدة، في وقت إدعى القاضي كلود غانم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اليوم، على موقوفي حزب الله الخمسة في جرود الكورة بشري، بجنايات تتعلق بالتسلح، من دون علم الدولة، وخارج مؤسساتها الشرعية.وسط هذه المعطيات، وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على حزب الله.كذلك، علمت الـLBCI أنه وفي موضوع البحث عن بديل من القوات الدولية، يَعقد مجلس الأمن غدا، جلسة روتينية مغلقة بغياب لبنان وإسرائيل، يناقش في خلالها القرار 1701.جلسة لا تخرج بقرار، إنما تفتح باب المفاوضات، وسط معلومات عن خرق قد يبنى عليه، تلا مباحثات مايك والتز في بيروت، يؤدي الى اصدار قرار أممي جديد، عماده القرار 1701، وضرورة الابقاء عليه، مع ادخال بنود الى القرار الجديد، ترتبط باتفاق الإطار الذي وُقع مع إسرائيل برعاية أميركية، تحديدا في نقطة آلية مراقبة تطبيق هذا الاتفاق، وبأي شروط، وبأي قوة.