مقدمة النشرة المسائية 20-11-2026

الحرب السعودية الحوثية مستعرة ، والتهديدات الحوثية بلغت مستوى غير مسبوق:



المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، وفي بيان شديد اللهجة، قال: "نحذر جميع الموظفين والعاملين والمتواجدين بالقرب من الموانئ السعودية على البحر الأحمر بإخلائها فورًا والابتعاد عنها، وندعو جميع شركات الملاحة لإخلاء سفنها من هذه الموانئ فورًا".



وأضاف سريع أنّ على شركات الطيران تجنب الأجواء السعودية "لأنها ستكون مسرحًا لعملياتنا في خلال الساعات القادمة"، مستثنيًا المجال الجويّ القريب من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وأعلنت الجماعة أنها استهدفت محطة كهرباء في الشقيق بجنوب السعودية وميناءً في جازان.



هي المرة الأولى التي ترتفع فيها لهجة الحوثيين إلى هذا المستوى، وتضع السعودية تحت الخطر، فماذا يعني هذا التصعيد؟



وكيف سترد المملكة على هذا التهديد؟ وهل من علاقة بين تراجع إيران في العراق، وتصعيد الحوثيين؟



الأمور متشابكة ومعقدة.



في سياق آخر، تواصل الولايات المتحدة الأميركية الضغط على إيران.



مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية التقوا هذا الأسبوع بمسؤولين في سنغافورة وماليزيا، من بينهم مسؤولون بجهات تنظيمية وهيئات للأمن القوميّ، لتحذيرهم من مخاطرَ محتملة قد يواجهونها إذا لم يلتزموا بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.



في ملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية، الطبخة ما زالت متعثرة ولم تنضج بعد.



رئيس الوزراء الإسرائيليّ المكلف غادي آيزنكوت أعلن أنه لا يرغب في أن يطول أمد المفاوضات الرامية لتشكيل حكومة جديدة، في وقت تراوح هذه المفاوضات مكانها.



وتعد هذه التصريحات بمثابة تحذير لفريقه السياسيّ المنقسم بشأن السبل الواجب اتباعها للحصول على أكثرية لتشكيل حكومة، بين التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيًا، أو إبرام اتفاق مع الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو.



وقال آيزنكوت في رسالة مطولة نشرها على موقع أكس "على الكلّ أن يفهم إنّي لا أنوي ترك الأمر يطول، وعندما يحين الوقت سأعرض حكومة جديدة على البرلمان".



الوضع في لبنان ليس أفضل حالًا. سباق مع الوقت من الآن حتى آخر السنة للتفتيش عن بديل لليونيفيل.