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o
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o
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o
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 21-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-21 | 12:45
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 21-11-2026
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 21-11-2026
ثلاثة وثمانون عاما على الاستقلال, وما زلنا نخوض المعركة نفسها : ان يكون لبنان سيدا على ارضه, حرا في قراره.
هذه حقيقة, ذكّرنا بها رئيس الجمهورية جوزاف عون في كلمته الى اللبنانيين بمناسبة الاستقلال, قائلا :
نحن امام عقبتين متلازمتين مترابطتين متفاعلتين: الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الأرض, والتدخل الخارجي من بعض الجهات النافذة في ايران، في شؤوننا، عبر سلاح وقرار خارج الدولة.
من دون أي التباس اذا, وضع عون الاحتلال الاسرائيلي والتدخل الإيراني وسلاح حزب الله في معادلة واحدة, فطالب إسرائيل بالانسحاب الان, وتوجه الى حزب الله بالقول : عليكم تسليم السلاح.
ومن دون أي التباس ايضا, جدد الرئيس تمسكه بخيار الديبلوماسية والتفاوض, وذهب ابعد من ذلك، معلنا ان السلام ليس نقيض الكرامة.
قال الرئيس ما عنده, وغدا ستُسمع الردود من كل الجهات, وكلامه يتزامن مع اقتراب مهلة انتهاء ولاية قوات اليونفيل العاملة في الجنوب, نهاية الشهر المقبل, وقد فُتح باب نقاشِ البديل منها في جلستين مغلقتين لمجلس الامن, أَعلنت في خلالهما فرنسا , نيتها تقديم مشروع قرار اممي في كانون الأول المقبل .
المشروع وبحسب معلومات الlbci , يتضمن بنودا عدة, من بينها انتقالٌ منظم لعمل القوات الدولية من دون تمديد ولايتها, وتعديلٌ لوتيرة انسحابها، مع الإبقاء على بعض قدراتها, وابرزها التنسيق والاتصال بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي.
وتضيف المعلومات, ان الدول الأعضاء توافقت على دعم لبنان، وحصرية السلاح في يد الدولة، وتعزيز قدرات الجيش, فيما كان بارزا عدم تطرق المندوب الأميركي الى ما بعد اليونفيل, ومهاجمتُه حزب الله وايران.
المفاوضات في ملف اليونيفيل في بداياتها اذا.. في هذا الوقت يترقب اللبنانيون نتيجة التحقيقات في ملف خلية حزب الله, التي أوقفت في جرود بشري الكورة ، وهي ستشهد تطورات اعتبارا من الأسبوع المقبل .
ملفات لبنانية كثيرة في منطقة تشهد سباقا حادا بين الديبلوماسية وتوسع الحرب.
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المسائيّة
21-11-2026
مقدمة النشرة المسائية 20-11-2026
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