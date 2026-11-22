مقدمة النشرة المسائية ٢٢-١١-٢٠٢٦

تكاد أخبار تهريب أسلحةٍ ومتفجرات وتوقيفِ شبكات، تصبح أخبارًا شبه يومية.



اليوم الكشف عن ضبط متفجرات في مشاريع القاع، بعد تهريبها من سوريا إلى لبنان. هذه العملية ليست منعزلة في الزمان والمكان والنوعية.



فالمتفجرات المضبوطة فيها من الـ" تي أن تي" والـ" سي 4" أي هي شبيهة بتلك التي ضُبطت في شاحنة ضهر البيدر. فهل يساعد كشف الشحنة الأخيرة في تحديد مصدر شحنة ضهر البيدر؟



شحنة اليوم تكشف أنّ هناك " شبكة تهريب" تَستعمل في كل مرة وسيلة مختلفة عما سبقها.



المعطى الثالث ان عمليات الرصد والكشف باتت أسهل مما كانت عليه من قبل، فهل هناك تعاون إستخباراتي، أحدُ أطرافه الأجهزة الأمنية اللبنانية على اختلافها؟



شحنة اليوم نقلها نحو تسعة أشخاص عبر معبر غير شرعيّ بين لبنان وسوريا، ووُضعت أمام أحد المنازل في مشاريع القاع.



وبعد رصد من الجيش اللبنانيّ جرت مصادرتها وتوقيف ثلاثة أشخاص كانوا في المنزل التي وضعت الشحنة أمامه.



الجيش استقدم خبيرًا هندسيًا للكشف على المواد المضبوطة، فيما فر الأشخاص الذين نقلوا الشحنة باتجاه الأراضي السورية.



هكذا اصبح أمام القضاء اللبنانيّ، في فترة زمنية قصيرة ملفات متشابهة عدة، وربما تكون مترابطة: من شحنة اليوم إلى شحنة ضهر البيدر إلى مستودع الأسلحة في الضاحية، إلى شبكة جرود البترون بشري.



إسرائيليًا، تطورات في ملف تشكيل الحكومة:



تكتلا بنيامين نتانياهو ومنافسِه غادي آيزنكوت، المكلّفِ التشكيل ، بدآ اليوم جولة جديدة من المفاوضات بشأن إمكانية إنشاء ائتلاف حكوميّ، وسط توقعات بأن تواجه العملية عقبات بسبب مطالب رئيس الوزراء المنتهية ولايته.



وأمام آيزنكوت، رئيسِ الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، مهلة ٌ حتى السادس من كانون الأول، قابلة ٌ للتمديد 14 يوما، لتشكيل الحكومة.



في تطورات الحرب بين السعودية والحوثيين، أعلن الحوثيون أنهم نفذوا عملية ً استهدفت مصفاة رابغ النفطية، الواقعة على ساحل البحر الأحمر غربي السعودية، وذلك في إطار استمرارهم في تبني هجمات تستهدف البنية التحتية للطاقة في المملكة.