مقدّمة النّشرة المسائيّة 23-11-2026

في تطور بالغ الأهمية وذي دلالةٍ. الولايات المتحدة الاميركية تناقش خططًا لتدريب جنودٍ سوريين.

هذا التطورُ هو الأولُ منذ وصول الشرع إلى الحكم منذ سنتين، وبعدما كانت سوريا أيامَ نظام البعث، وعلى مدى أكثرَ من نصف قرن تحت الراية السوفياتية ثم الروسية ، تسلحًا وتدريبًا، فهل دخلت سوريا في العصر الأميركي على المستوى العسكري بعد المستوى السياسي؟

فقد ذكرت خمسةُ مصادر مطلعةٍ لرويترز أن الولايات المتحدة تناقش خططاً لتدريب جنودٍ سوريين على إزالة الألغام، في ما سيكون أولَ مهمةٍ تدريبيةٍ أمريكية مع الجيش السوري منذ وصول المعارضة المسلحة السابقة إلى الحكم في دمشق، وقالت أربعة من المصادر إن البرنامج الأولي سيركز على التدريب في مجال إزالة الألغام والتخلص الآمن من الذخائر، لكنه قد يكون، في حالة نجاحِه، نموذجاً لتعاون أوسع نطاقا.

سوريا بلدُ جديدٌ في المحور الاميركي، على تماس مع دول تدور في هذا المحور أبرزُها إسرائيل وتركيا والأردن.

في لبنان تكبر سكةُ تهريب المتفجرات من سوريا إلى لبنان، والرقم المتراكم بلغ ٧٣٣ كيلوغراما من المتفجرات. منها ٣٣٠ كيلو من نوع «تي إن تي»، و٢٠٣ كيلوغراما من نوع «سي فور»، و٢٠٠ كيلوغراما من موادَ متفجرةٍ لم يحدّد الجيش نوعها.

هذا الحجمُ يخفي وراءه قرار، فهل هناك سباقٌ مع الوقت من أجل تصعيد ما ؟ وهل هناك حربٌ خفية بين مَن يريد التصعيد ومَن يحاول لجم التصعيد؟

في السياسة ، ردٌ إيراني مباشر على رئيس الجمهورية، وفي الردِ ان هناك مشكلةً واحدة للبنان هي إسرائيل وليس مشكلتان إسرائيل وإيران.