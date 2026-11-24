مقدمة النشرة المسائية 24-11-2026

أيها المواطن، إسمع ما سينتظرك غدًا...



بسام طليس سيقفِل البلد غدًا لأنه سيقطعُ الطرقات. وبالمناسبة، بسام طليس هو رئيسُ اتحادات النقل البري. وفي حركة أمل، هو مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في الحركة.



هذا يعني أنه قادرٌ على إقفال البلد...



وغدًا، المصارف تُقفل أبوابَها للأربعاء الثاني على التوالي.



وحزب الله يلّوح بالتصعيد على خلفية استمرار توقيف الشبان الخمسة الذين أوقفوا بين جرود بشري والكورة، ويَعتبرهم معتقلين لدى السلطة.



ثلاثة مؤشرات غير مرتبطة لكنها غير مريحة، وتُنذِر بـ"كربجة" البلد الذي يستعد للدخول في مدار الأعياد، ويحتاج إلى التنفس ليستطيع الدخول مرتاحًا في هذا الشهر.



مع أحقية المطالب، سواء العمالية أو المصرفية، ماذا ينفع إقفالُ الطرقات غدًا على العمال والموظفين والطلاب؟

كيف يخاطب بسام طليس أربعة ملايين لبناني بالقول: "أنصح المواطنين، من ليس لديه أمر ضروري، هناك إعاقة في الطرقات".



فعلًا، شكرًا على النصيحة!

فعلًا، المواطنون، زملاء بسام طليس في المواطنية، يتنقلون على الطرقات ليس لأمر ضروري بل ليتسلوا، لا ليذهبوا إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم، وتلك المقار ضرورية، فكيف يقترح السيد بسام طليس وصولَهم إلى أشغالهم؟



مطلوبٌ من الحكومة أن تعقد جلسة طارئة وتحدد مَن يقرر؟ مجلس الوزراء؟ أم بسام طليس؟ فإذا كانت هي، فلتطلب من بسام طليس أن يخرج من الشارع، وإذا كان هو، فلتعلن الحكومة عجزَها، ولتكن المواجهة بين بسام طليس وأربعة ملايين لبناني.



كفى قرفًا...



من هذا الملف إلى ملف المتفجرات، الموقوفون أصبحوا سبعة، والتحقيقات لدى مخابرات الجيش. في الموازاة يهدد حزب الله في موضوع الشبان الخمسة الذين تم توقيفهم بين جرود بشري والكورة، والنائب حسين الحاج حسن يعتبرهم معتقلين، ويقول: "حرصًا منّا على السلم الأهلي نتعاطى بمسؤولية "لكنّ للصبر حدود".