مقدمة النشرة المسائية 25-11-2026

انها لحظة التقاط الفرص، ويمكن الا تتكرر.



في الخامس عشر من تشرين الاول الفائت، وصل رئيس الحكومة القطرية محمد بن جاسم آل ثاني الى لبنان، حاملا معه عرضا قطريا مرتبطا بملف الكهرباء.



منذ ذلك اليوم، تتنقل الوفود بين بيروت، والدوحة التي قدمت ما عندها في المباحثات، وهي تنتظر لبنان.



اليوم، حط في السرايا وفد اماراتي حاملا معه أيضا ملف الكهرباء، وهو سيبحثه غدا مع وزير الطاقة جو صدي.



في معلومات الـLBCI، لم يقدم الوفد اي عرض، انما استعرض خبرات الامارات في مجال توليد الطاقة.

هذا الوفد، يليه وفدان اماراتيان كذلك.



الاول يعلِن غدا مبادرة بعنوان: "مليونُ موجِّه لبناني لاوامر الذكاء الاصطناعي، والثاني يوقِّع الاثنين مذكرة تفاهم مع لبنان، تحمل طابِعا اقتصاديا استثماريا .

بين العرض القطري والاستعراض الاماراتي، نافذة حلٍّ لملف الكهرباء الذي ارهق الاقتصاد اللبناني، فهل سيُحسن المعنيون التقاط الفرص؟ وهل يمكن ان نشهد تكاملا بين العرض والاستعراض، في لحظة ترتفع فيها الاحتجاجات العمالية والنقابية داخليا؟...



احتجاجات شهدت وقفة اليوم مع السائقين العموميين، الذين توعدوا بالنزول مجددا الى الشارع الاربعاء المقبل، كذلك شهدت خلافا حادا بين نقابات العمال واصحاب العمل في خلال مناقشة لجنة المؤشر.



كل هذا يحصل وتطورات المنطقة تتسارع، وسط معلومات عن امكان اعلان غادي اينزكوت، المكلفِ تأليف الحكومة الاسرائيلية، تشكيلته الاسبوع المقبل، وما ستحمله من تداعيات على جبهات تل ابيب، المفتوحة، وما يعنينا منها جبهة لبنان.