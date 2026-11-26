مقدمة النشرة المسائية 26-11-2026

هموم العالم: مضيق هرمز، باب المندب، أسعار الطاقة، وبدائلها من الطاقة الشمسية، الذكاء الإصطناعي واستحواذه على فرص عمل الإنسان، أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع كلفة النقل والتأمين، وتشكيل الحكومة في إسرائيل وتأثير ذلك على مسار التطورات في المنطقة، وهذه عينة من الهموم.

هموم اللبنانيين، الموقف الرقم 4 بين حي السلم والليلكي لعائلة زعيتر. والملاحم غير المرخصة في منطقة صبرا.

هموم العالم تجمع الجبابرة: أميركا والصين وروسيا، على طاولة واحدة، لمعالجتها، وهموم لبنان تنزل إلى الشارع لتُعالج:

بين حي السلم والليلكي، إشتبك أفراد من عائلة زعيتر في تنافس على الموقف الرقم 4، وللعلم، الموقف الرقم 4 هو انطلاق خط الباصات من الضاحية إلى بيروت، وبالعكس، والخلاف هذا حجمه، لكن التسيب والفلتان، وغياب الهيبة، أوصل على ما أوصل إليه، من جرحى بعضهم في حال الخطر، ومن تهديدات متبادلة، والحادث ليس الأول ويخشى أن لا يكون الأخير.

في منطقة صبرا، الوضع مختلف، لكن الجامع المشترك هو الإستقواء على السلطة: ملاحم غير مرخصة ومنها ما يبيع لحومًا غير مطابقة للشروط الصحية. الحل المنطقي هو إقفالها، وهذا الإجراء لم يعجب أصحابها فعمدوا إلى الإستقواء على الدورية المولجة تطبيق القانون.

هذه عينة من هموم اللبنانيين، بالإضافة طبعًا إلى مسلسل تهريب المتفجرات من سوريا إلى لبنان، والإجراءات القضائية، ومطالبات حزب الله بإطلاق موقوفي شاحنة ضهر البيدر، واعتبارهم معتقلين لدى السلطة.

ربما على اللبناني، المواطن العادي، أن يرجو المشتبكين في الليلكي وحي السلم، والمعترضين على إجراءات القضاء في منطقة صبرا، ومستنكري الإجراءات بحق موقوفي شحنة ضهر البيدر، أن يتركوا لهم متنفسًا من الوقت ليتابع يومياته على خير، سواء في عمله أو مدرسته أو جامعاته. يستحق اللبناني أن يعيش من دون هَم الموقف الرقم 4 والملحمة غير المرخصة وناقلي المتفجرات من البقاع إلى الضاحية.

هذا الحق يطلبه اللبناني من السلطة التي تطالبه بدفع ضريبة لتصرف جزءًا منها على خدمته.