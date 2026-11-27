مقدمة النشرة المسائية 27-11-2026

اللغة العربية مطَّاطة: على سبيل المثال لا الحصر، كلمة "موقِف" يمكن استخدامُها للحديث عن موقف كوريا الشمالية من تأييد أميركا لكوريا الجنوبية، أو موقف الصين من موقف أميركا من تايوان.



الكلمة ُذاتها، أي "موقف" يمكن استخدامها للحديث عن الموقف رقم 4 في الليلكي في الضاحية الجنوبية.



استخدام "موقف" دوليًا، قد يتسبب بحرب عالمية، واستخدام "موقف" في الليلكي، كاد أن يتسبب بحرب كونية بين أبناء العائلة الواحدة، عائلة زعيتر، وصار التحدي أمام الدولة أن تعالج مُعضلة موقف الليلكي، في ظل عجزها عن معالجة مأزق " الموقف اللبناني" مما هو حاصل في المنطقة.



المعجزة اللبنانية لا تقتصر على الإفادة من "مطاطية " اللغة العربية، بل في دخول كتاب "غينيس" للأرقام القياسية: أسرَع إقفال بالشمع الأحمر، وأسرع إزالة للشمع الأحمر، في تاريخ أستخدام الشمع الأحمر.



ما القصة؟ قرارٌ قضائي بإقفال ملاحم في صبرا بالشمع الأحمر، بسبب مخالفتها لشروط السلامة العامة ولعدم حيازتها التراخيص.



حصل ذلك منذ أيام معدودة، دخلت عواملُ إنتخابية، سياسية، على الخط، وزارت شخصيات المنطقة، وبدأت الأعتراضات بقطع الطرقات وإشعال النيران، ليس للمشاوي أمام الملاحم، بل أعتراضًا على الشمع الأحمر، فرضخت الدولة، وكان مخرج، والمخرج قرارٌ بفض الأختام عن الملاحم المقفلة والتي تقدّم أصحابُها بطلبات الاستحصال على التراخيص القانونية.



يا سادة، طالما أنكم تعرفون أن ضغط الشارع سيُرغمُكم على نزع أختام الشمع الأحمر، فلماذا وضعتموها في الأساس؟ لماذا لم تطلبوا من الملاحم غير المرخصة أن يستحصل أصحابُها على التراخيص من دون كل هذه " الضجة والشوشرة" ؟ ألم يكن ذلك أجدى من أن تُعرِّضوا هيبَتكم، أو ما تبقَّى منها، لهذه النكسة؟ إنه أسرع وضع للشمع الأحمر وإزالته، ويستحق الدخول َفي كتاب "غينيبس للأرقام القياسية" إلى جانب أكبر جاط تبولة وأكبر صحن حمص، واليوم أسرع نزع للشمع الاحمر.



ولأن القصة قصة لحوم، لا بأس من الأقتباس من العبقري زياد الرحباني من مسرحيته "فيلم اميركي طويل" حين يقول: "لبنان الجديد لحم بعجين".

لا جديدَ في الحاضر، فلنعُد إلى الماضي، اليوم الذكرى الثانية لوقف إطلاق النار في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024.