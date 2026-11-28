أقفل الأسبوع اللبناني عم همِّ ديبلوماسي جديد وأزمة في العلاقة بين لبنان والبحرين، فقد استدعت الخارجية البحرينية اليوم، سفير لبنان لدى البحرين، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية على انعقاد لقاء في بيروت، تضمّن ما وصفته " ادعاءات باطلة" وتصريحات مسيئة لمملكة البحرين وسلطتها القضائية، ورفضَها القاطع لما صدر في هذا اللقاء، باعتباره تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، مطالبةً الجهات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه اللقاءات.

اللقاء انعقد أول من أمس الخميس ، في قاعة الجنان- طريق المطار في الضاحية الجنوبيّة، واستنكر ما وصفه بالأحكام الظالمة التي أصدرتها محاكم النظام الخليفيّ فاقدةُ الشرعيّة على أكثر من 60 من العلماء الشيعة، والتي وصلت إلى السجن المؤبّد."

من أبرز المتكلمين في المؤتمر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، وكانت كلمته عالية السقف إذ قال: "إن ما قام به النظام الخليفيّ بحقّ كبار العلماء أشبه بالإعصار"، داعيًا إيّاه إلى التراجع عما سماه "المذبحة القضائيّة" التي ارتكبها بحقّ كبار العلماء.

الخارجية اللبنانية استنكرت لقاء التضامن مع علماء البحرين ، وأكدت أنّ هذه المواقف لا تعبّر بأيّ شكل من الأشكال عن موقف الدولة اللبنانيّة أو عن سياستها تجاه مملكة البحرين الشقيقة.وتوضح الوزارة أنّ اللقاء المذكور لم يكن لقاءً رسميّاً، وأنّ الحكومة اللبنانيّة لم تشارك في تنظيمه أو الدعوة إليه أو رعايته.

هل ستعتبر البحرين أن موقف الخارجية اللبنانية كافٍ؟ أم أن العلاقة بين لبنان والبحرين ستنحو إلى المزيد من التدهور؟

في الشأن الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه مستعد للسماح لزعيم المعارضة جادي آيزينكوت بتولي رئاسة الوزراء أولا، في إطار تناوبٍ على المنصب ضمن حكومة وحدة وطنية مقترحة، مؤكدا استعداده للتخلي عن مبدأ تولي أكبر الأحزاب قيادة الحكومة في مواجهة ما وصفها بتهديداتٍ لوجود إسرائيل.