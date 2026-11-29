مقدمة النشرة المسائية 29-11-2026

السباق على تألميف الحكومة الإسرائيلية دخل أيامه الحاسمة.



أمام غادي آيزنكوت حتى الأحد المقبل لإنجاز مهمةٍ يتجاوز تأثيرها حدود إسرائيل، لتضع لبنان والمنطقة أمام إستحقاق حساس، ترتبط به إحتمالات الحرب أو التهدئة.



بنيامين نتنياهو يحاول البقاء في المشهد الحكومي متذرعاً بالخطر الإيراني الوجودي. لكن لقاء الرجلين فشل في الإتفاق على حكومة وحدة. فهل يَمضي إيزنكوت في التشكيل مع الحريديم وبعض العرب، أم يطلب تمديد المهلة من رئيس الدولة؟



لبنان يراقب هذا المسار لإنعكاساته على الجبهة الجنوبية، وفي صلبها مستقبل الترتيبات الأمنية بعد إنتهاء مهمة اليونيفيل، وسط تجاذبات دولية وإقليمية تتجاوز طبيعة القوة البديلة، إلى مستقبل اتفاق الإطار والقرار 1701.



في الميدان، كان لافتاً تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوحدات المنتشرة في النبطية الفوقا، حيث نظّف الجيش حيين فيها، ما يتيح للسكان الراغبين بالعودة أو تفقدِ منازلهم، القيامَ بذلك.



لكن إنتظار الخارج لا يعفي الداخل من إستحقاقاته.



ملف متفجرات ضهر البيدر والقصر يعود إلى طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء، لمتابعة البحث في إحالة القضية الى المجلس العدلي.

أمر يكتسب أهمية إستثنائية تتجاوز البُعد القضائي، لتلامس مسؤولية الدولة في كشف الحقائق، وتبديدِ الهواجس، وفرض القانون، بينما لم تتضح بعد الوجهة النهائية التي ستسلكها القضية: إحالة الى المجلس العدلي، أم تريث؟



رئيس الحكومة نال ما يريده، ورئيس الجمهورية، يحاول بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب تفادي أي خطوة قد تؤثر سلباً على شهر الأعياد.



أما ثنائي أمل - حزب الله، فقرر أن يكون موقفهما موحداً، قبل الجلسة وخلالها وبعدها.



ملف آخر تقدم الى واجهة الإهتمام: التوتر مع البحرين يسلك منحى قضائياً، مع طلب المدعي العام التمييزي، التقصي عن ملابسات مؤتمر "التضامن مع علماء البحرين" تمهيداً لاتخاذ التدابير المناسبة، وفق معلومات الـLBCI.



وبين كل هذه الملفات، للبنانيين الليلة موعد آخر… المنتخب الوطني لكرة السلة في مواجهته مع الصين، بحيث تتقدم الرياضة على السياسة.