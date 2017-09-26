اعتصامات في رياض الصلح للضغط على الحكومة

دعوات لتنفيذ قانون السلسلة

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LBCI News Lebanon

نظمت اعتصامات في ساحة رياض الصلح قبيل جلسة مجلس الوزراء التي تبحث في مصير سلسلة الرتب الرواتب.





وحذر من أنهم متجهون الى المزيد من التصعيد في حال لم تقر الحكومة الدفع الفوري .

الإعلان بدوره، أكد احد المتحدثين باسم المعتصمين أن السلسلة حق لهم ، داعيا رئيس الحكومة سعد الحريري للحفاظ على البلد واعطائهم حقوقهم. وتوجه الى المسؤولين بالقول:" كلنا نعرف من اين يمكن تأمين الموارد وأنقذوا العام الدراسي والادارة العامة"، محييا كل من يقف معهم من اجل تنفيذ قانون السلسلة. وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام جورج الاسمر الا حوار مع احد قبل دفع المستحقات للعسكر والموظفين والعمال رافضا سياسة ضرائبية تضرب ذوي الدخل المحدود.وحذر من أنهم متجهون الى المزيد من التصعيد في حال لم تقر الحكومة الدفع الفوري .بدوره، أكد احد المتحدثين باسم المعتصمين أن السلسلة حق لهم ، داعيا رئيس الحكومة سعد الحريري للحفاظ على البلد واعطائهم حقوقهم. وتوجه الى المسؤولين بالقول:" كلنا نعرف من اين يمكن تأمين الموارد وأنقذوا العام الدراسي والادارة العامة"، محييا كل من يقف معهم من اجل تنفيذ قانون السلسلة.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم موظفي الادارة العامة أن من حقهم الوصول الى رواتب عادلة، مطالبة الحريري بالوقوف الى جانبهم "لان نضالهم هو المقدمة لاصلاح اداري للنهوض بالدولة".