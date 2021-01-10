أمن وقضاء
10 كانون الثاني 2021 - 11:45
10/01/2021 11:45:20
توجه لتشديد إجراءات الإقفال واغلاق المطار والحدود لمدة أسبوع...
توجه لتشديد إجراءات الإقفال واغلاق المطار والحدود لمدة أسبوع...
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LBCI News Lebanon
كشفت معلومات للـLBCI ان لجنة كورونا سترفع توصيات الى اللجنة الوزارية تطلب فيها اغلاق مطار رفيق الحريري الدولي واغلاق الحدود ومعظم القطاعات لسبعة ايام والغاء الاستثناءات اعتبارا من يوم الخميس.
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