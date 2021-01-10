أمن وقضاء
10 كانون الثاني 2021 - 11:45
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توجه لتشديد إجراءات الإقفال واغلاق المطار والحدود لمدة أسبوع...

توجه لتشديد إجراءات الإقفال واغلاق المطار والحدود لمدة أسبوع... Lebanon, news ,lbci ,أخبار اغلاق,المطار,توجه لتشديد إجراءات الإقفال واغلاق المطار والحدود لمدة أسبوع...
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Lebanon News
كشفت معلومات للـLBCI ان لجنة كورونا سترفع توصيات الى اللجنة الوزارية تطلب فيها اغلاق مطار رفيق الحريري الدولي واغلاق الحدود ومعظم القطاعات لسبعة ايام والغاء الاستثناءات اعتبارا من يوم الخميس.
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