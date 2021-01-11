أمن وقضاء 11 كانون الثاني 2021 - 06:02 11/01/2021 06:02:02 توقيف اثنين من المحتجين عند ساحة ايليا في صيدا بسبب مخالفتهم الإجراءات الأمنية

توقيف اثنين من المحتجين عند ساحة ايليا في صيدا بسبب مخالفتهم الإجراءات الأمنية

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LBCI News Lebanon

اوقفت عناصر الجيش اثنين من المحتجين عند ساحة ايليا في صيدا بسبب مخالفتهم الإجراءات الأمنية في مكان الاعتصام.



وكان قد تجمع محتجون من حراك صيدا في ساحة تقاطع ايليا، وافترشوا الارض احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والصحية. الإعلان

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