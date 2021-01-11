أمن وقضاء
11 كانون الثاني 2021 - 06:02
Back

توقيف اثنين من المحتجين عند ساحة ايليا في صيدا بسبب مخالفتهم الإجراءات الأمنية

توقيف اثنين من المحتجين عند ساحة ايليا في صيدا بسبب مخالفتهم الإجراءات الأمنية Lebanon, news ,lbci ,أخبار صيدا, ساحة ايليا,احتجاج,توقيف اثنين من المحتجين عند ساحة ايليا في صيدا بسبب مخالفتهم الإجراءات الأمنية
episodes
توقيف اثنين من المحتجين عند ساحة ايليا في صيدا بسبب مخالفتهم الإجراءات الأمنية
Lebanon News
اوقفت عناصر الجيش اثنين من المحتجين عند ساحة ايليا في صيدا بسبب مخالفتهم الإجراءات الأمنية في مكان الاعتصام.

وكان قد تجمع محتجون من حراك صيدا في ساحة تقاطع ايليا، وافترشوا الارض احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والصحية.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً