مجهولون سرقوا أدوات كهربائية وكاميرات مراقبة من هذه المدرسة...

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، عن دخول مجهولين بالخلع حرم مدرسة نبحا الرسمية وأقدموا على سرقة أدوات كهربائية وكاميرات المراقبة.وباشر مخفر نبحا بالتحقيق لمعرفة هوية الفاعلين.