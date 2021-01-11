أمن وقضاء
11 كانون الثاني 2021 - 11:02
11/01/2021 11:02:51
مجهولون سرقوا أدوات كهربائية وكاميرات مراقبة من هذه المدرسة...
مجهولون سرقوا أدوات كهربائية وكاميرات مراقبة من هذه المدرسة...
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LBCI News Lebanon
أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، عن دخول مجهولين بالخلع حرم مدرسة نبحا الرسمية وأقدموا على سرقة أدوات كهربائية وكاميرات المراقبة.
وباشر مخفر نبحا بالتحقيق لمعرفة هوية الفاعلين.
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