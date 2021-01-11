أمن وقضاء
11 كانون الثاني 2021 - 11:02
Back

مجهولون سرقوا أدوات كهربائية وكاميرات مراقبة من هذه المدرسة...

مجهولون سرقوا أدوات كهربائية وكاميرات مراقبة من هذه المدرسة... Lebanon, news ,lbci ,أخبار كاميرا المراقبة, أدوات كهربائية ,سرقة مدرسة ,مجهولون سرقوا أدوات كهربائية وكاميرات مراقبة من هذه المدرسة...
episodes
مجهولون سرقوا أدوات كهربائية وكاميرات مراقبة من هذه المدرسة...
Lebanon News
أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، عن دخول مجهولين بالخلع حرم مدرسة نبحا الرسمية وأقدموا على سرقة أدوات كهربائية وكاميرات المراقبة.

وباشر مخفر نبحا بالتحقيق لمعرفة هوية الفاعلين.
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً