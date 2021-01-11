المتحدث بإسم "اليونيفل": الطلعات الجوية الاسرائيلية في الاجواء اللبنانية انتهاكات للقرار 1701 ولسيادة لبنان

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أعلن المتحدث بإسم "اليونيفل" أندريا تننتي في تصريح ان اليونيفيل سجلت في الأيام الماضية الأخيرة عددا من الطلعات الجوية بدون طيار وطائرات مقاتلة إسرائيلية في الأجواء اللبنانية.وقال تننتي في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام": "هذه انتهاكات للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، ومرة أخرى طالبنا الجانب الإسرائيلي وقف هذه الطلعات الجوية".وأكد أن "هذه الانتهاكات المستمرة تزيد الخوف بين السكان المحليين، وتقوض جهودنا للحد من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان".وأشار الى أن اليونيفيل تسعى للحفاظ على الهدوء والاستقرار على طول الخط الأزرق، في هذه الفترة المتوترة في المنطقة، قائلا: "تحقيقا لهذه الغاية، تحذر اليونيفيل الأطراف بشدة من أي أنشطة يمكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث وتعرض وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل للخطر".