وفد من وزارة الصحة تفقد قسم الكورونا في مستشفى الاقليم المركزي في مزبود

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أعلن النائبان محمد الحجار وبلال عبد الله، في بيان مشترك، انه "بعد مراجعاتهما وزارة الصحة بشخص الوزير والمسؤولين فيها، تفقد وفد من وزارة الصحة العامة، أمس، مستشفى الإقليم المركزي في بلدة مزبود، واطلع على تجهيزات القسم الخاص بالكورونا الذي اصبح جاهزا لاستقبال المصابين بسعة 4 أسرة عناية فائقة و8 أسرة عادية".واشارا الى ان "الوزارة أعربت عن استعدادها لتقديم ما أمكن من مساعدات والعمل على توسعة وتطوير هذا القسم فور وصول الدفعة التي اشترتها الوزارة عبر منظمة الصحة العالمية في 18 الشهر الحالي، وذلك على سبيل الاعارة بالحد الأدنى للتمكن من تجاوز هذه الأزمة".