أمن وقضاء
12 كانون الثاني 2021 - 09:35
Back

غارات وهمية للطيران الاسرائيلي في أجواء النبطية واقليم التفاح

غارات وهمية للطيران الاسرائيلي في أجواء النبطية واقليم التفاح Lebanon, news ,lbci ,أخبار اقليم التفاح, النبطية ,اسرائيل,غارات وهمية للطيران الاسرائيلي في أجواء النبطية واقليم التفاح
episodes
غارات وهمية للطيران الاسرائيلي في أجواء النبطية واقليم التفاح
Lebanon News
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الطيران الحربي الاسرائيلي، حلق في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط، منفذا غارات وهمية.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً