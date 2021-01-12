غارات وهمية للطيران الاسرائيلي في أجواء النبطية واقليم التفاح

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LBCI News Lebanon

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الطيران الحربي الاسرائيلي، حلق في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط، منفذا غارات وهمية.