أمن وقضاء
12 كانون الثاني 2021 - 09:35
12/01/2021 09:35:27
غارات وهمية للطيران الاسرائيلي في أجواء النبطية واقليم التفاح
غارات وهمية للطيران الاسرائيلي في أجواء النبطية واقليم التفاح
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LBCI News Lebanon
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الطيران الحربي الاسرائيلي، حلق في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط، منفذا غارات وهمية.
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