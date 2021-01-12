دورية اسرائيلية خطفت راعيا لبنانيا في كفرشوبا...

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LBCI News Lebanon

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان دورية اسرائيلية أقدمت في الرابعة من عصر اليوم على خطف الراعي اللبناني ح.ز، في محلة بسطرة في كفرشوبا واقتادته إلى داخل الاراضي المحتلة.



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وأشار ادرعي الى أن "الراعي اللبناني الذي تم اعتقاله ينتمي إلى جماعة تم تحديدها على انها متعاونة مع حزب الله في مهام لجمع المعلومات ومراقبة اسرائيل"، بحسب ما زعم. وعلًقت اسرائيل من خلال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الذي قال إن "اسرائيل القت القبض، في منطقة جبل روس، على الراعي اللبناني الذي اخترق الحدود، حيث تم نقله إلى قوات الأمن للتحقيق".وأشار ادرعي الى أن "الراعي اللبناني الذي تم اعتقاله ينتمي إلى جماعة تم تحديدها على انها متعاونة مع حزب الله في مهام لجمع المعلومات ومراقبة اسرائيل"، بحسب ما زعم.

وفي السياق، صدر عن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي البيان الآتي: "اعتقل الجيش الإسرائيلي عصر اليوم راعيا في محيط منطقة بسطرة بالقرب من الخط الأزرق في جنوب لبنان، وقد أبلغت اليونيفيل الجيش اللبناني بالأمر".



ويجري القائد العام لليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول اتصالات بالطرفين لتأمين إطلاق سراح الراعي.



وستفتح اليونيفيل تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان الدقيق الذي تم فيه اعتقال الرجل".



