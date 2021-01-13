مفرزة استقصاء الشمال توقف شخصين قاما بعدة عمليات سرقة في عكار

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة أنه جرى التداول بخبر، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حول حصول عدّة سرقات في منطقة ذوق الحصينة -عكّار.وبنتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت بتاريخ ٥-١-٢٠٢١ من توقيف مشتبه به في بلدة الحاكور- حلبا، ويدعى: م. ح. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني). وضُبِطَ بحوزته سكّين (6 طقّات).وبالتّحقيق معه، اعترف بتشكيله عصابة سرقة، وبقيامه – بالاشتراك مع آخرين- بعدّة سرقات. كما اعترف بأنّه يقوم بشراء المسروقات من المدعو: خ. ج. (مواليد عام 1988، لبناني) ثم يقوم ببيعها.وبعد عمليّة رصد وتعقّب استمرّت لمدّة ٤٨ ساعة، تم تحديد مكان تواجد الأخير في محلّة عرقا، حيث قامت قوّة من المفرزة بتاريخ ٨-١-٢٠٢١ بمداهمته وإلقاء القبض عليه.وأُودع الموقوفان مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، للتوسّع بالتّحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.