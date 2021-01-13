أمن وقضاء
13 كانون الثاني 2021 - 06:42
13/01/2021 06:42:12
اطلاق نار في اشكال فردي في ببنين
اطلاق نار في اشكال فردي في ببنين
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LBCI News Lebanon
تطور اشكال بين عائلتين من بلدة ببنين - عكار الى تبادل لاطلاق النار، لم تعرف خلفياته. وتوجهت قوة من الجيش الى البلدة للعمل على ضبط الوضع.
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