أمن وقضاء
13 كانون الثاني 2021 - 06:42
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اطلاق نار في اشكال فردي في ببنين

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Lebanon News
تطور اشكال بين عائلتين من بلدة ببنين - عكار الى تبادل لاطلاق النار، لم تعرف خلفياته. وتوجهت قوة من الجيش الى البلدة للعمل على ضبط الوضع.
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