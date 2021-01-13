أمن وقضاء
13 كانون الثاني 2021 - 09:10
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عشية دخول لبنان في مرحلة التشدد في تطبيق اجراءات الاقفال العام…كيف تبدو حركة المواطنين تحضّرا للايام المقبلة؟

عشية دخول لبنان في مرحلة التشدد في تطبيق اجراءات الاقفال العام…كيف تبدو حركة المواطنين تحضّرا للايام المقبلة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار اقفال,لبنان,عشية دخول لبنان في مرحلة التشدد في تطبيق اجراءات الاقفال العام…كيف تبدو حركة المواطنين تحضّرا للايام المقبلة؟
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Lebanon News
عشية دخول لبنان في مرحلة التشدد في تطبيق اجراءات الاقفال العام ومنع التنقل والولوج الى الشوارع، كيف تبدو حركة المواطنين تحضّرا للايام المقبلة؟
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