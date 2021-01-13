أمن وقضاء 13 كانون الثاني 2021 - 09:10 13/01/2021 09:10:00 عشية دخول لبنان في مرحلة التشدد في تطبيق اجراءات الاقفال العام…كيف تبدو حركة المواطنين تحضّرا للايام المقبلة؟

عشية دخول لبنان في مرحلة التشدد في تطبيق اجراءات الاقفال العام…كيف تبدو حركة المواطنين تحضّرا للايام المقبلة؟

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عشية دخول لبنان في مرحلة التشدد في تطبيق اجراءات الاقفال العام ومنع التنقل والولوج الى الشوارع، كيف تبدو حركة المواطنين تحضّرا للايام المقبلة؟ الإعلان

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