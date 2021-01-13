أمن وقضاء 13 كانون الثاني 2021 - 10:26 13/01/2021 10:26:11 توقيف مروج لمادة الكوكايين في هذه المنطقة ... إليكم التفاصيل

توقيف مروج لمادة الكوكايين في هذه المنطقة ... إليكم التفاصيل

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LBCI News Lebanon

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب المدعو ع.ا. بجرم ترويج مادة الكوكايين على متن سيارة ايجار "غراند i10"، وكانت زوجته ز. ذ. برفقته.



وسلما مع المضبوطات الى مخفر حاصبيا لمتابعة التحقيق. الإعلان

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