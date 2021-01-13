أمن وقضاء
13 كانون الثاني 2021 - 11:42
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توقيف 4 اشخاص بتهمة ترويج المخدرات وتعاطيها وآخر بتهمة السرقة

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توقيف 4 اشخاص بتهمة ترويج المخدرات وتعاطيها وآخر بتهمة السرقة
Lebanon News
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الطيونة السوري (أ.س.) الذي اعترف بقيامه برفقة شخص فلسطيني بسرقة بطارية من سيارة كانت مركونة في المنطقة المذكورة وقد ظهر من خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ  8 / 1/ 2021 وقد ضبطت بحوزته كمية من المخدرات.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة بتاريخ 12 /1 /2021  في محلة سليم سلام اللبنانيَّيْن (س.ح.) و(أ.ذ.)، وفي مدينة جونيه اللبناني (ج.أ.) والسوري (ز.ك.) لإقدامهم على ترويج المخدرات وتعاطيها، وقد ضبطت مع الأخيرَين كمية كبيرة من المخدرات ومبلغًا من المال.  
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
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