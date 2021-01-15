أمن وقضاء
15 كانون الثاني 2021 - 15:10
15/01/2021 15:10:00
حكم جديد لصالح صوت لبنان
حكم جديد لصالح صوت لبنان
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LBCI News Lebanon
اعتبرت قاضي الامور المستعجلة في المتن الرئيسة رانيا رحمة ان الشركة العصرية للاعلام مارست الاحتيال والغش التجاري عندما بدلت إسم إذاعتها من صوت لبنان إلى صوت كل لبنان محتفظة بعبارات وعلامات فارقة لا يحق لها استخدامها.
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