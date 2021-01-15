أمن وقضاء
15 كانون الثاني 2021 - 15:10
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حكم جديد لصالح صوت لبنان

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Lebanon News
اعتبرت قاضي الامور المستعجلة في المتن الرئيسة رانيا رحمة ان الشركة العصرية للاعلام مارست الاحتيال والغش التجاري عندما بدلت إسم إذاعتها من صوت لبنان إلى صوت كل لبنان محتفظة بعبارات وعلامات فارقة لا يحق لها استخدامها.  
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