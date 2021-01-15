أمن وقضاء
15 كانون الثاني 2021 - 13:27
15/01/2021 13:27:35
القاضي عويدات طلب إيداعه ملف الصحافي مرتضى
القاضي عويدات طلب إيداعه ملف الصحافي مرتضى
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LBCI News Lebanon
أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إشارة بإيداعه ملف توقيف الصحافي رضوان مرتضى ووقف الإجراءات القضائية، على أن يدرسه لإتخاذ القرار، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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