القاضي عويدات طلب إيداعه ملف الصحافي مرتضى

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LBCI News Lebanon

أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إشارة بإيداعه ملف توقيف الصحافي رضوان مرتضى ووقف الإجراءات القضائية، على أن يدرسه لإتخاذ القرار، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.