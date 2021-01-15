أمن وقضاء
15 كانون الثاني 2021 - 13:27
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القاضي عويدات طلب إيداعه ملف الصحافي مرتضى

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القاضي عويدات طلب إيداعه ملف الصحافي مرتضى
Lebanon News
أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إشارة بإيداعه ملف توقيف الصحافي رضوان مرتضى ووقف الإجراءات القضائية، على أن يدرسه لإتخاذ القرار، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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