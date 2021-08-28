سرق تحفاً بقيمة 100 ألف دولار أميركي من داخل منزل في النقاش وشعبة المعلومات توقفه (صورة)

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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 20-8-2021، ادّعت مواطنة أن مجهولاً دخلَ الى الفيلا العائدة لها في محلة النقاش، بواسطة مفتاحٍ مستعار، وسرقَ من داخلها كميّةً من التُّحف وأوانٍ فضّيّة قدّرت قيمتها بـ /100/ ألف دولار أميركي.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات، توصّلت، بأقل من ٢٤ ساعة، إلى تحديد هوية الفاعل، ويدعى ع. و. (مواليد عام 1976، لبناني).وبتاريخ 21-8-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه في منطقة رومية، على متن سيارته نوع "BMW"، وتم ضبط قسم من المسروقات على متنها.وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عملية السرقة من داخل منزل المدعية بواسطة مفتاح مستعار، وأنه قام ببيع كمية كبيرة من المسروقات إلى امرأة تعمل في مجال بيع وشراء التحف.وتم استعادة المسروقات وسلمت كلّها إلى المدعية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.