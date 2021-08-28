مداهمة وتوقيف في البقاع (صور)

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اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أنه بتاريخ 27/8/2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة تعلبايا- البقاع المواطن (ع.ق) الذي يعمل في تجارة الأسلحة الحربية، ‏وكان قد شارك في أوقات سابقة في عمليات قطع الطرقات وافتعال المشاكل واستفزاز المارة والعسكريين ومنعهم من العبور، وقد ضُبط بحوزته ممشط وذخيرة حربية ومبلغ مالي.كما ضبطت الدورية خلال دهم منزله ١٥ كاميرا ومسدساً حربياً وكمية من الذخيرة.‏وبتاريخ 28/8/2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ب.ر) ‏بعد عملية دهم منزله ومنزل ذويه في بلدة بر الياس وذلك على خلفية افتعاله إشكال على محطة وقود بتاريخ 27/8/2021 ما لبث أن تطور إلى تضارب بينه وبين أشخاص مجهولين حيث أقدم المذكور على شهر ‏رمانة يدوية في وجههم.‏وضبطت الدورية داخل منزل ذوي الموقوف أسلحة وذخائر حربية. ‏وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".‏