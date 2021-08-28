توقيف 3 أشخاص يبيعون المازوت والبنزين في السوق السوداء

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت، توافرت معلومات لمفرزة إستقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أشخاص ببيع مادة المازوت في السوق السوداء، في منطقة الشويفات ومحيطها.وذكرت المديرية أنه بتاريخ 26-8-2021، ونتيجة المتابعة والإستقصاءات والتحريات، تمكنت هذه المفرزة من توقيف في محلة صحراء الشويفات: ع. م. (مواليد العام 1985، لبناني)، ح. م. (مواليد العام 1990، لبناني)، أثناء بيعهما كمية من مادة المازوت على متن صهريج نوع "Isuzu" بسعر 320.000 ليرة لبنانية لكل 20 ل. وقد تم ضبط الكمية المتبقية داخل الصهريج وهي 1837 ل.، إضافة إلى مبلغ مالي بحوزتهما وقدره 873 $ و6.936.000 ليرة لبنانية.كذلك، تمكنت المفرزة المذكورة من توقيف بالتاريخ نفسه، المدعو: ا. ع. (مواليد العام 1986، سوري) في محلة عين الرمانة، لإقدامه على بيع مادة البنزين داخل غالونات بلاستيكية، بحيث ضبط بحوزته 11 غالونًا سعة كل منها 10 ل.، ومبلغ مالي وقدره 4.270.000 ليرة لبنانية.وقد أودعوا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.