الجيش يعلن توقيف أشخاص وإحالتهم إلى القضاء المختص

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أن مديرية المخابرات أحالت الجمعة إلى المديرية العامة للأمن العام كلاً من السوريين (ت.ح) و (ع.ق) استناداً لإشارة النيابة العامة العسكرية، لدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتواجدهما عليها بصورة غير قانونية.
وأوضحت قيادة الجيش في بيان أن مديرية المخابرات أوقفت في منطقة اليرزة- بعبدا كلاً من (م.ع.و)، (م.س.و)، (أ.ع) و(إ.ش) وهم من الجنسية السورية وقد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية بمساعدة مهرّبين.
وبحسب البيان، فقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.