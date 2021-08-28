أمن وقضاء
28 آب 2021 - 10:25
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الجيش يعلن توقيف أشخاص وإحالتهم إلى القضاء المختص

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الجيش يعلن توقيف أشخاص وإحالتهم إلى القضاء المختص
Lebanon News
أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أن مديرية المخابرات أحالت الجمعة إلى المديرية العامة للأمن العام كلاً من السوريين (ت.ح) و (ع.ق) استناداً لإشارة النيابة العامة العسكرية، لدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتواجدهما عليها بصورة غير قانونية.

وأوضحت قيادة الجيش في بيان أن مديرية المخابرات أوقفت في منطقة اليرزة- بعبدا كلاً من (م.ع.و)، (م.س.و)، (أ.ع)  و(إ.ش) وهم من الجنسية السورية وقد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية بمساعدة مهرّبين.
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وبحسب البيان، فقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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