أمن وقضاء
28 آب 2021 - 13:32
28/08/2021 13:32:00
من نقيب صيادلة سابق... الى نقيب للإحتكار
تعرّفوا على بطل من أبطال اذلال اللبنانيين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مستودعات أدوية, أدوية السرطان , ربيع حسونة ,نقيب صيادلة سابق ,تعرّفوا على بطل من أبطال اذلال اللبنانيين
LBCI News Lebanon
هكذا مشى نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة، المرشح للإنتخابات النيابية على لائحة تيار المستقبل، بين أهالي بيروت في العام 2018.
صدّقوا نقيب صيادلة لبنان السابق... بطلٌ من أبطال اذلال اللبنانيين وتحديداً مرضى السرطان.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
نقيب صيادلة سابق
ربيع حسونة
أدوية السرطان
مستودعات أدوية
إقرأ أيضاً