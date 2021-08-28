من نقيب صيادلة سابق... الى نقيب للإحتكار

تعرّفوا على بطل من أبطال اذلال اللبنانيين

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LBCI News Lebanon

هكذا مشى نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة، المرشح للإنتخابات النيابية على لائحة تيار المستقبل، بين أهالي بيروت في العام 2018.



صدّقوا نقيب صيادلة لبنان السابق... بطلٌ من أبطال اذلال اللبنانيين وتحديداً مرضى السرطان.